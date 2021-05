Terapia

La terapia farmacologica della cirrosi biliare primitiva è basata essenzialmente sulla somministrazione di acido ursodesossicolico (Deursil®, Ursobil®). Questo principio attivo, infatti, è un acido biliare in grado di regolare l'assorbimento di colesterolo, quindi, è in grado di svolgere quelle attività che la bile non è più capace di esercitare a causa della patologia.

L'acido ursodesossicolico viene somministrato per via orale alla dose abituale di 300-600 mg di principio attivo al giorno.

In aggiunta alla terapia con acido ursodesossicolico, il medico può decidere di prescrivere la somministrazione di integratori vitaminici, in particolare, a base di vitamina D.

Inoltre, qualora lo ritenesse necessario, il medico può anche decidere di intervenire con una terapia farmacologica volta al trattamento dei sintomi della cirrosi biliare primitiva. Ad esempio, si può procedere al trattamento del prurito provocato dal deposito di acidi biliari nella cute, attraverso la somministrazione di colestiramina (Questran®).

Infine, nei casi più gravi, potrebbe essere necessario eseguire un trapianto di fegato.

Trattandosi di una malattia autoimmune, la ricerca nel campo della cirrosi biliare primitiva si sta indirizzando verso l'utilizzo di farmaci immunosoppressori per il suo trattamento. Tuttavia, i risultati finora ottenuti non sono stati quelli sperati.