Cos'è la Febbre Si parla di febbre quando la temperatura corporea aumenta al di sopra dei valori normali, cioè oltre i 37,2-37,5°C. Quest'alterazione è causata da uno spostamento a valori patologici del sistema di regolazione dell'ipotalamo, per azione di mediatori chimici endogeni: le citochine pirogene. Questi pirogeni endogeni sono liberati in risposta all'azione di agenti infettivi e dei loro prodotti (pirogeni esogeni) oppure a focolai infiammatori e necrotici di natura non infettiva. La febbre è, quindi, una risposta immunitaria di fase acuta a varie cause capaci di indurre infezione e/o malattia e rappresenta un segno clinico comune a molte condizioni mediche. L'esempio più comune di patologia caratterizzata da febbre è l'influenza stagionale, ai quali l'organismo risponde con un incremento della temperatura, tale da neutralizzare l'azione dei virus implicati nella malattia infettiva. Temperatura Corporea: valori normali e alterazioni Per il nostro organismo, è molto importante mantenere una temperatura interna relativamente costante, poiché in questo modo i vari processi metabolici possono avvenire ad una velocità ottimale. La febbre rappresenta una reazione dell'organismo a fenomeni capaci d'influenzare il valore della temperatura corporea, come una malattia o un'infezione, ma non è di per sé una malattia. Questa manifestazione è da considerare, infatti, un sintomo. Normalmente, in un individuo sano la temperatura corporea è compresa tra i 36,4 ed i 37,2 gradi centigradi (°C). Tuttavia, durante la giornata l'ambiente termico interno subisce delle variazioni legate all'attività ciclica del metabolismo e di alcune sostanze biologiche secrete con ritmo circadiano. Shutterstock Di solito, la temperatura corporea è più bassa al mattino e più alta nel pomeriggio e di sera. Vi sono poi molti altri fattori come lo stato di salute, la presenza di particolari patologie, la digestione e l'attività fisica che contribuiscono ad alimentare queste piccole variazioni termiche. Alla luce di tutti questi elementi è facile capire come in molti casi il confine tra normalità e febbre sia molto sottile. Ad esempio: una temperatura di 37,5°C registrata al mattino con tutta probabilità indica uno stato febbrile; discorso diverso se tale valore viene registrato verso sera in una donna in piena fase ovulatoria (in questo periodo del ciclo mestruale la temperatura corporea è, infatti, superiore alla norma di mezzo grado). Lo sapevate che... La fluttuazione della temperatura corporea durante la giornata fa sì che verso le ore 18 l'atleta raggiunga il suo massimo livello prestativo. Una temperatura leggermente superiore alla norma migliora infatti la velocità di propagazione degli stimoli nervosi ed aumenta il metabolismo, facilitando la produzione di energia.

Misurare la Febbre Come viene rilevata la Febbre? La temperatura varia leggermente nelle varie parti del corpo umano. Nella pratica clinica, il parametro viene misurato in corrispondenza di uno dei seguenti punti: cavità orale, ascella o retto. Lo sapevate che... La temperatura corporea è uno dei parametri vitali utili a monitorare le condizioni di un paziente: la misurazione della temperatura corporea può essere utile per controllare se una persona è malata o se il trattamento terapeutico sta funzionando in modo adeguato. Il valore rilevato in sede rettale si avvicina con maggiore precisione alla reale temperatura interna (circa 37°C ± 0.5°C). La temperatura ascellare è, invece, più bassa rispetto a quella centrale (36,6°C ± 0,5°C), così come quella sottolinguale che è inferiore di circa 0,2-0,5°C. La temperatura più affidale sarebbe, in ogni caso, quella esofagea inferiore. Per approfondire: Come Misurare la Febbre A quali valori si parla di Febbre? La temperatura corporea è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C. La febbre viene definita quando in un adulto la temperatura corporea supera i 37,2-37,5°C. Un bambino ha la febbre quando la temperatura è pari o superiore a uno di questi livelli: 38°C misurata per via rettale;

37,5°C misurata per via orale;

37,2°C misurata sotto il braccio (ascellare).

Cause Come funziona la regolazione della temperatura corporea La temperatura corporea è regolata dall'equilibrio tra termogenesi e termodispersione, cioè la produzione e la conseguente cessione di calore da parte del corpo. Il nostro organismo produce continuamente calore (termogenesi) come sottoprodotto delle trasformazioni chimiche (metabolismo) che avvengono continuamente in tutte le cellule. Se il calore prodotto non fosse eliminato, durante il riposo muscolare e in condizioni ambientali normali, la temperatura media del corpo umano aumenterebbe di circa 1,5°C ogni ora. L'organismo riesce mantenere un equilibrio dinamico tra ingresso (termogenesi e assorbimento) e uscita di calore (termodispersione) dal sistema, principalmente mediante l'evaporazione di acqua delle mucose (favorita dalla respirazione) e la sudorazione (circa 30 ml di sudore/h nella persiratio insensibilis). Per questo, la temperatura corporea si mantiene costantemente intorno ai 37°C, in quanto il corpo elimina tanto calore quanto ne assorbe o produce. Il centro regolatore della temperatura corporea è localizzato a livello ipotalamico. Questo "termostato" fisiologico non solo è in grado di ricevere segnali dai recettori periferici (caldo – freddo), ma è anche direttamente sensibile alla temperatura del sangue che lo irrora. L'ipotalamo, a sua volta, genera segnali efferenti che influenzano la produzione e la dispersione del calore, attraverso il sistema simpatico e somatomotorio. Febbre: principio di base Shutterstock La febbre di per sé non è uno stato patologico, ma un sintomo che insorge in risposta ad una determinata malattia. La febbre dipende da una modificazione del valore di set point, regolato dall'ipotalamo, che obbliga il sistema di termoregolazione ad innalzare la temperatura corporea in maniera controllata a valori più alti del normale. Molto spesso, la febbre costituisce una risposta a infezioni batteriche o virali che stimolano alcune cellule del sistema immunitario (globuli bianchi) a proliferare ed a secernere diverse sostanze chimiche, tra cui le citochine. Alcune di queste agiscono sui centri termoregolatori cerebrali innalzando il valore del set point ed agiscono pertanto come pirogeni (induttori della febbre). Poiché l'aumento della temperatura indotto dai pirogeni endogeni (IL-1 e TNF-α) stimola un aumento della velocità di molte risposte immunitarie contro i microrganismi invasori, la febbre è considerata benefica, poiché migliora la capacità dell'organismo di difendersi. Considerato, poi, che la maggior parte dei patogeni viene uccisa ad una temperatura prossima ai 40°C, la febbre rappresenta una preziosa difesa per il nostro organismo. Le citochine possiedono anche un'azione dolorifica e provocano disappetenza, nausea e malessere generale. Tutto ciò spiega l'associazione della febbre a classici sintomi come il mal di testa e l'indolenzimento muscolare. L'ipotalamo riesce ad aumentare la temperatura corporea controllando le funzioni di molti organi e tessuti. Tra le numerose armi che il nostro corpo ha a disposizione per aumentare la quantità di calore prodotto, limitando al tempo stesso le dispersioni, ricordiamo: La vasocostrizione (riduzione del flusso ematico cutaneo);

(riduzione del flusso ematico cutaneo); L'aumento del tono muscolare (brividi), della frequenza cardiaca (tachicardia) e delle attività metaboliche in genere (aumento del metabolismo basale). L'aumento della temperatura si associa da un lato ad una riduzione della proliferazione dei microrganismi patogeni e dall'altro ad un sensibile incremento dell'attività delle cellule con funzione immunitaria. Basti pensare che un incremento di mezzo grado rispetto ai valori normali è sufficiente ad aumentare considerevolmente la risposta dei linfociti B e T contro i microrganismi patogeni. Febbre vs Colpo di Calore La febbre non va confusa con il colpo di calore, un episodio particolarmente grave, in cui l'elevato aumento di temperatura non è spontaneo, ma causato da un evento esterno, come il salire su un'automobile rimasta per ore sotto il sole rovente. Alterazioni fisiologiche della temperatura corporea La normale temperatura di un adulto è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C. Questo parametro è diverso nelle varie parti del corpo umano e dipende, entro certi limiti, dalla temperatura dell'ambiente, dall'attività fisica e da una serie di altri fattori: La temperatura corporea varia nel tempo: durante la giornata subisce variazioni che vanno da 0,5 a 1°C, toccando il minimo all'alba, tra le 4 e le 6 del mattino ed il massimo il pomeriggio, tra le 17 e le 20 ( ritmo circadiano ).

). Nella donna esiste un ritmo correlato con il ciclo mestruale : la temperatura aumenta di circa 0,6°C all'ovulazione e si mantiene tale sino alla mestruazione.

: la temperatura aumenta di circa 0,6°C all'ovulazione e si mantiene tale sino alla mestruazione. La temperatura corporea aumenta leggermente dopo i pasti .

. La gravidanza , alterazioni ormonali e l' età possono modificare la temperatura corporea.

, e l' possono modificare la temperatura corporea. Infine, la temperatura centrale può aumentare anche di 1°C o più in caso di lavoro fisico intenso o attività sportiva. Febbre: cause principali La febbre che si presenta in modo duraturo per più ore o giorni, oppure con picchi regolari nelle stesse ore della giornata, può essere provocata principalmente da: Infezioni virali o batteriche;

Malattie infiammatorie, come l'artrite reumatoide, le vasculiti ecc.

Alcuni farmaci e vaccini.