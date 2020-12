Fascia lombare ortopedica: i 5 migliori modelli secondo le recensioni Amazon

Perché la fascia lombare sia però davvero utile per prevenire o attenuare il dolore , è bene scegliere il modello adatto alle proprie esigenze . In commercio infatti esistono diversi tipi di fascia lombare: da quelle che aiutano a mantenere la schiena nella giusta posizione, a quelle dotata di stecche che spingono le vertebre verso l'alto, fino alle fasce suggerite per chi fa sport .

La fascia lombare ortopedica è uno strumento molto utile per chi soffre spesso di dolori alla parte bassa della schiena . È proprio la zona lombare infatti ad essere sottoposta a notevoli stress , dovuti non solo agli sforzi che si fanno quando si sollevano pesi ma anche a posture scorrette o infortuni sportivi .

Tra le fasce riscaldanti più vendute su Amazon c'è quella di Comfier che aiuta ad alleviare la tensione e l'indolenzimento dei muscoli della zona lombare ma anche delle cosce e delle gambe. Dotata di una cinghia regolabile che può essere adattata a tutte le taglie, offre 3 modalità di massaggio, con due livelli di intensità di vibrazione regolabili e 2 livelli di riscaldamento: in questo modo la fascia consente di soddisfare esigenze diverse. Tra le sue caratteristiche, la fodera in morbido velluto e il timer di 30 minuti per lo spegnimento automatico, oltre al sistema di protezione contro il surriscaldamento per garantire la massima sicurezza.

La fascia postulare di Kutikot è pensata per assicurare alla schiena un supporto ottimale e un sostegno efficace, senza limitare eccessivamente il movimento. Perfetta da indossare sotto i vestiti, è realizzata in tessuto traspirante che aiuta a mantenere sempre la schiena fresca e asciutta. Tra i suoi vantaggi, anche la possibilità di regolare il grado di compressione in base alle esigenze. Consigliata per chi soffre di sciatica , ernia del disco o qualsiasi dolore lombare , è disponibile in diverse misure e diversi colori. Gli utenti di Amazon la consigliano perché ritenuta assolutamente efficace nel lenire il dolore oltre che molto comoda da indossare.

Quando invece i dolori alla schiena derivano soprattutto da una postura scorretta , può essere utile puntare su un modello di fascia lombare che aiuti a risolvere il problema, mantenendo la schiena nella giusta posizione. Questo tipo di fascia, però, è bene ricordarlo, non va utilizzata in modo continuativo onde evitare l'effetto contrario.

La fascia con stecche di Freetoo è pensata per alleviare il dolore a carico della zona lombare ma è consigliata anche a chi cerca uno strumento utile per proteggere la schiena dal sovraccarico, sul lavoro o nella vita di tutti i giorni. Tra i suoi vantaggi, il tessuto morbido e delicato sulla pelle e la maglia traspirante a 16 fori che previene l'eccessivo calore. È una delle fasce lombari più vendute e apprezzate su Amazon, non solo per il buon rapporto qualità prezzo ma anche per la sua efficacia testimoniata da diverse recensioni e la sua comodità. L'unico aspetto a cui prestare attenzione è il lavaggio: si sconsiglia di metterla in lavatrice e di lavarla solo a mano per non rovinare il tessuto elastico.

Tra le fasce lombari in commercio esistono anche i modelli dotati di stecche disposte in modo parallelo rispetto alla colonna vertebrale . La loro funzione è quella di offrire sostegno alla zona dolorante , spingendo le vertebre verso l'alto.

La fascia di AGPTEK aiuta a prevenire il dolore mantenendo diritta la zona lombare e promuovendo il corretto allineamento dei muscoli. Dotata di 5 stecche metalliche, è perfetta anche per chi cerca un valido accessorio per ridurre il dolore. Tra le sue caratteristiche, la cintura a doppio strap completamente regolabile, che garantisce la massima aderenza e stabilità, oltre ai materiali traspiranti e confortevoli. Adatta a uomini e donne, è consigliata dagli utenti di Amazon perché assicura un sostegno perfetto e dona un immediato sollievo dal dolore alla schiena.

La fascia lombare può rappresentare un valido aiuto per tutti coloro che soffrono spesso di disturbi alla schiena come ernia del disco o lombosciatalgia . La sua funzione è duplice: prevenire il dolore, aiutando a mantenere la postura corretta , ma anche attenuarlo.

Fascia per running e palestra

Discorso diverso, infine, per chi cerca una fascia lombare da utilizzare durante l'attività sportiva per prevenire gli infortuni. In questo caso sarà necessario puntare su un modello specifico che consenta la giusta pressione senza limitare il movimento del corpo. Ecco un esempio.

SZ Climax Cintura Di Sostegno Lombare

La cintura proposta da SZ Climax è progettata per prevenire gli infortuni e per migliorare le prestazioni sportive, durante la corsa, il calcio, il tennis ma anche la palestra in generale. La sua funzione infatti è quella di mantenere allineati la parte bassa della schiena e i muscoli. Dotata di 5 supporti a molla in acciaio rimovibili, riduce efficacemente la pressione sulla colonna lombare. Tra le sue caratteristiche, il design ergonomico pensato per aderire meglio al corpo e le cuciture robuste ma sottili per garantire il massimo comfort mentre ci si allena. Questa fascia è consigliata dai clienti Amazon per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e per l'efficacia testata.

