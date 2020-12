Tosse: Cos'è e Tipologie

Definizione

Che cos'è la Tosse?

La tosse è un meccanismo riflesso a difesa delle vie aeree, utile per impedire che agenti esterni giungano ai livelli più profondi dell'albero respiratorio; per impedire tale evenienza, si attua quindi un meccanismo meccanico di espulsione degli agenti considerati estranei.

Questo stesso meccanismo può essere attuato per espellere non solo agenti esterni, ma anche eccessive quantità di muco, prodotte durante i processi infiammatori del tratto respiratorio. L'atto della tosse può quindi scaturire da processi infiammatori delle vie aeree, come il raffreddore e l'influenza, da patologie della pleura, o ancora da neoplasie bronchiali.