Definizione e Generalità Cosa sono gli Inibitori di Pompa Protonica? Shutterstock Gli inibitori di pompa protonica - anche noti con la sigla IPP - sono principi attivi appartenenti al cosiddetto gruppo dei farmaci gastroprotettori. Più nel dettaglio, il loro nome deriva dal meccanismo d'azione con il quale agiscono e grazie al quale sono in grado di inibire la produzione di acido cloridrico a livello gastrico. Gli inibitori di pompa protonica, quindi, risultano indicati in tutti quei casi in cui è necessario ridurre la secrezione acida dello stomaco con conseguente effetto "protettivo" sulla mucosa gastrica. Solitamente, essi vengono somministrati per via orale, ma diversi IPP possono essere somministrati - nell'opportuna forma farmaceutica e agli opportuni dosaggi - anche per via parenterale.

Principi Attivi Quali sono i Principi Attivi Inibitori di Pompa Protonica? Il capostipite di tutti gli inibitori di pompa protonica è l'omeprazolo, principio attivo ancora oggi utilizzato in terapia. Gli altri IPP largamente utilizzati sono: Il pantoprazolo ;

; Il lansoprazolo ;

; L' esomeprazolo ;

; Il rabeprazolo.

A Cosa Servono Indicazioni Terapeutiche degli Inibitori di Pompa Protonica Fermo restando che le indicazioni terapeutiche possono variare in funzione del medicinale preso in considerazione, quindi, in funzione del principio attivo contenuto, della sua concentrazione e della via di somministrazione attraverso la quale deve essere assunto, possiamo comunque affermare che l'impiego degli inibitori di pompa protonica è indicato nelle affezioni del tratto gastroenterico caratterizzate da aumento della secrezione acida dello stomaco. Più nel dettaglio, gli IPP possono essere utilizzati: Nel trattamento del reflusso gastroesofageo ;

; Trattamento e prevenzione delle ulcere gastrointestinali , anche causate da terapie a base di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

, anche causate da terapie a base di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS); Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison ;

; Trattamento delle ulcere gastrointestinali causate da Helicobacter pylori in associazione ad altri farmaci (come gli antibiotici) nell'ambito della terapia di eradicazione di questo microorganismo. Nota: per informazioni più precise in merito alle indicazioni terapeutiche di ciascun inibitore di pompa protonica, si consiglia la lettura degli articoli dedicati presenti su questo sito e/o la lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di IPP che si deve assumere.

Meccanismo d'Azione Come Agiscono gli Inibitori di Pompa Protonica? Come suggerisce il loro stesso nome, gli inibitori di pompa protonica espletano la loro azione terapeutica attraverso l'inibizione specifica dell'enzima H⁺/K⁺ ATPasi (la pompa protonica, appunto), presente sulle cellule parietali gastriche. In questo modo viene inibito lo stadio finale di produzione di acido cloridrico nello stomaco. Tale inibizione è dose-dipendente e interessa tanto la secrezione acida basale che quella indotta dall'assunzione di cibo. Va precisato tuttavia, che gli inibitori di pompa protonica sono profarmaci che vengono convertiti nella loro forma attiva solo una volta giunti nelle cellule parietali gastriche. L'effetto terapeutico ottenuto è il medesimo sia con la somministrazione orale di inibitori di pompa protonica, sia con la somministrazione parenterale.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati possono Causare gli Inibitori di Pompa Protonica? Anche per quanto riguarda gli effetti collaterali possono esserci variazioni in funzione del tipo di inibitore di pompa protonica preso in considerazione e della via di somministrazione impiegata. Di seguito verranno comunque riportati alcuni degli effetti indesiderati comuni alla maggior parte degli IPP: Nausea e vomito;

Diarrea o stitichezza;

Mal di testa;

Capogiri;

Vertigini;

Sonnolenza, confusione, insonnia;

Reazioni allergiche in individui sensibili. Per maggiori informazioni su uno specifico inibitore di pompa protonica, si rimanda ancora una volta alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.