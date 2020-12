Fitoterapia della Tosse

Introduzione

Per trattare la tosse, è possibile ricorrere all'uso di svariati rimedi naturali e non solo di farmaci specifici. Tuttavia, si ricorda che la tosse è un sintomo che può essere scatenato da diversi disturbi e malattie, alcuni dei quali anche molto gravi e pericolosi per la salute. Per questa ragione, il sintomo tosse NON deve essere sottovalutato ed è opportuno rivolgersi al medico allo scopo di individuare la causa scatenante per poter così iniziare il trattamento idoneo nella maniera più rapida possibile.

Il consiglio del medico, inoltre, deve essere richiesto anche prima di assumere qualsivoglia rimedio naturale per il trattamento della tosse; questo perché non sempre "naturale" è sinonimo di "sicuro" e perché i rimedi naturali non sono sempre indicati (ad esempio, potrebbero esserci controindicazioni durante la gravidanza o l'allattamento al seno, se si soffre di particolari allergie, se si stanno seguendo terapie farmacologiche particolari e così via).

Per approfondire: