Introduzione Alla sintomatologia tussiva possono essere associate diverse categorie farmacologiche. In funzione del tipo di tosse che affligge l'individuo è possibile ricorrere all'uso di farmaci sedativi della tosse (in presenza di tosse secca) e di farmaci espettoranti e mucolitici (in presenza di tosse grassa). Va precisato, tuttavia, che la tosse non è una malattia, ma un sintomo. Per tale ragione, è molto importante individuare e, conseguentemente, trattare il fattore scatenante. La terapia con sedativi della tosse o mucolitici ed espettoranti è sintomatica e non elimina le cause scatenanti. Inoltre, è bene precisare che non sempre l'uso di simili farmaci è utile o indicato. Per tale ragione, è bene rivolgersi al proprio medico ed evitare l'auto-diagnosi e l'auto-terapia. Per approfondire: Calmare la Tosse: come fare?

Espettoranti e Mucolitici I farmaci espettoranti consentono l'espulsione del secreto mucoso in eccesso o riducono la secrezione di muco. I farmaci mucolitici esplicano un'azione fluidificante, tramite la quale riducono la viscosità del muco favorendone l'espulsione. Il loro meccanismo d'azione si basa sull'idrolisi delle mucoproteine mediante rottura dei ponti disolfuro. Fra i principi attivi mucolitici ricordiamo l'ambroxolo e la carbocisteina. Per approfondire: Tosse grassa