I farmaci ipnotico-sedativi NON devono essere confusi con gli integratori alimentari reperibili in commercio ideati per conciliare il sonno e contribuire a favorire l'addormentamento. Allo stesso tempo, gli ipnotico-sedativi NON devono essere confusi con i farmaci ansiolitici ; difatti, benché alcuni ipnotico-sedativi siano in grado di esercitare attività ansiolitiche , non tutti gli ansiolitici possiedono proprietà sedative e ipnotiche.

Anche noti come farmaci sedativo-ipnotici o come "farmaci per dormire", questi medicinali possono essere utilizzati solo se prescritti dal medico e possono essere acquistati solo dietro presentazione di idonea ricetta medica.

I farmaci ipnotico-sedativi sono medicinali che - come si può dedurre dal loro stesso nome - esercitano un' azione sedativa e ipnotica (rispettivamente, diminuzione dell'eccitazione e induzione di sonnolenza ) che viene sfruttata per favorire il sonno in presenza di insonnia .

In realtà, il farmaco ipnotico-sedativo ideale non esiste ; la ricerca in questo campo si è evoluta nel corso del tempo allo scopo di mettere a punto farmaci sempre più sicuri ed efficaci, ma al momento, ciascun principio attivo utilizzato presenta sia vantaggi che svantaggi di cui il medico deve tener conto quando decide di prescrivere un farmaco piuttosto di un altro.

Assenza dell'effetto "rebound" (rimbalzo); in altre parole, l'effetto per il quale compare un'insonnia secondaria in seguito all'interruzione della somministrazione del farmaco. Tal effetto è dovuto all'adattamento dell'organismo al farmaco, per questo è importante interrompere gradualmente la terapia, attenendosi sempre alle indicazioni fornite dal medico;

In funzione del tipo di farmaco preso in considerazione, il meccanismo d'azione grazie al quale è possibile contrastare l'insonnia è differente.

Ipnotico-Sedativi: quali sono?

I farmaci ipnotico-sedativi per eccellenza sono rappresentati da:

Benzodiazepine ;

; Z drugs (farmaci Z);

(farmaci Z); Barbiturici.

A questi si aggiungono altri farmaci impiegati nel trattamento dell'insonnia e dei disturbi del sonno:

Gli agonisti dei recettori della melatonina ;

; La melatonina stessa.

Di seguito, entreremo più nel dettaglio.

Benzodiazepine

Quella delle benzodiazepine è la classe di farmaci più conosciuta e maggiormente utilizzata nel trattamento dell'insonnia. Le benzodiazepine non sono dotate solo di attività ipnotiche e sedative, ma anche di attività ansiolitiche, anticonvulsivanti, miorilassanti e anestetiche. Non sorprende, quindi, come in funzione del principio attivo preso in considerazione e del dosaggio utilizzato, le indicazioni terapeutiche possano variare.

L'azione ipnotico-sedativa viene esercitata attraverso il legame con un sito specifico sul recettore GABA-A in seguito al quale quest'ultimo viene attivato, con conseguente incremento dei segnali inibitori indotti dal GABA.

Fra i diversi principi attivi utilizzati in terapia ricordiamo il triazolam, il lorazepam e il flurazepam.

Z Drugs

Gli Z drugs o farmaci Z sono così chiamati per via dell'iniziale del loro nome, ossia, la lettera Z. Si tratta dei principi attivi zolpidem, zopiclone e zaleplon. Attualmente (Dicembre 2019), in Italia è possibile reperire solo medicinali a base di zolpidem e zopiclone.

Sono anche conosciuti come farmaci simil-benzodiazepinici, poiché anche se la loro struttura chimica è del tutto differente dalle benzodiazepine, essi agiscono con un meccanismo d'azione sovrapponibile, esercitando un'azione agonista nei confronti dei recettori GABA-A.

Barbiturici

I barbiturici sono stati i primi farmaci ipnotico-sedativi ad essere utilizzati, oggi caduti in disuso per via degli effetti collaterali e della loro capacità di indurre dipendenza fisica e psichica, così come tolleranza.

Attualmente, i principi attivi appartenenti a questa classe di farmaci trovano impiego in terapia come antiepilettici (ad esempio, fenobarbital) o come anestetici in ambito chirurgico.

Agonisti dei recettori della melatonina

La melatonina è una sostanza endogena implicata nella regolazione del ritmo circadiano e del ciclo del sonno che espleta le sue attività interagendo con i suoi recettori specifici: MT1, MT2 ed MT3. Si ritiene che MT1 sia coinvolto nell'induzione del sonno, mentre MT2 nella regolazione del ritmo circadiano. Per questi motivi, la ricerca in questo campo ha posto la propria attenzione alla sintesi di agonisti dei recettori della melatonina per il trattamento di alcuni disturbi del sonno. Fra questi, ricordiamo il ramelteon - un agonista di MT1, attualmente non commercializzato in Italia ma indicato per il trattamento dell'insonnia - e il tasimelteon, un agonista selettivo di MT1 ed MT2 che viene utilizzato nel trattamento della sindrome da ciclo sonno veglia alterato negli adulti non vedenti, in quanto capace di regolare il ritmo circadiano.

Melatonina

Come sopra accennato, la melatonina è una sostanza endogena naturalmente prodotta all'interno dell'organismo e implicata nella regolazione del sonno e del ritmo circadiano. Per questa ragione, essa rientra anche nella composizione di veri e propri farmaci con indicazioni specifiche per il trattamento dell'insonnia.

Lo sapevi che… La melatonina è anche disponibile all'interno di moltissimi integratori alimentari acquistabili liberamente senza necessità di presentazione di ricetta medica. È, tuttavia, opportuno precisare che questi prodotti non sono utilizzabili per trattare l'insonnia, ma vengono impiegati come rimedi che possono aiutare a ridurre il tempo necessario a prendere sonno.

Per approfondire ulteriormente, leggi anche: