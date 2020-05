FANS: Esempi di Effetti Collaterali

Introduzione Shutterstock Il gruppo dei FANS - Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei - comprende svariati principi attivi. Con un gruppo così vasto, difficilmente è possibile redigere un elenco esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati causati da ciascun antinfiammatorio non steroideo. Per tale ragione, in questo articolo cercheremo di riportare i principali effetti collaterali di alcuni dei FANS maggiormente impiegati in terapia. Per ulteriori informazioni: FANS: Effetti Indesiderati e Controindicazioni

Ketoprofene Appartenente al gruppo degli acidi arilpropionici ed eteroarilpropionici come il sopra citato ibuprofene, il ketoprofene è un altro antinfiammatorio steroideo fra i maggiormente utilizzati. Disponibile in numerosi medicinali adatti alla somministrazione orale, rettale, topica e parenterale, il ketoprofene viene utilizzato per il trattamento di stati infiammatori e dolorosi di diversa origine e natura. Fra i possibili effetti indesiderati derivanti dal suo impiego ritroviamo: Ulcerazione, perforazione e/o sanguinamento gastrointestinale;

Dolori addominali;

Disturbi gastrici;

Nausea, vomito;

Disturbi digestivi;

Disturbi del sangue;

Disturbi cardiovascolari;

Alterazioni della funzionalità epatica e renale;

Vertigini, mal di testa, sonnolenza;

Reazioni allergiche in individui sensibili. Per approfondire: Ketoprofene

Naprossene Il naprossene è un altro principio attivo appartenente al gruppo degli acidi arilpropionici ed eteroarilpropionici. Anche in questo caso, il principio attivo è contenuto all'interno di medicinali adatti a diverse vie di somministrazione, quali: orale, parenterale, rettale e cutanea. Fra gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'uso del naprossene ritroviamo: Dolori addominali;

Ulcerazione, perforazione e/o sanguinamento gastrointestinale;

Dispepsia;

Disturbi del sangue;

Disturbi epatici;

Capogiri, sonnolenza, mal di testa;

Alterazioni della glicemia;

Reazioni allergiche in individui sensibili. Per approfondire: Naprossene