Le sostanze e i mediatori chimici che rientrano in quel complesso processo che è l'infiammazione sono molteplici. Un ruolo determinante è certamente svolto da alcuni particolari tipi di prostaglandine . Non sorprende quindi, che il bersaglio dei FANS sia proprio un enzima - la ciclossigenasi o COX - coinvolto nel processo sintetico delle prostaglandine a partire dall' acido arachidonico .

In presenza di stati infiammatori , i principali obiettivi della terapia farmacologica dell'infiammazione consistono nel limitare e preferibilmente eliminare i sintomi tipici (come, ad esempio, il dolore) e nel rallentare o, ancor meglio, arrestare il danno tissutale che inevitabilmente ne consegue.

I FANS, o farmaci antinfiammatori non steroidei , costituiscono un grande gruppo di farmaci utilizzati in terapia per contrastare infiammazione, dolore e, in alcuni casi, anche febbre .

Le prostaglandine sono anche coinvolte nell'infiammazione, dove svolgono un ruolo molto importante. In particolare, sono alcuni tipi di prostaglandine ad avere una certa rilevanza nel processo infiammatorio ; stiamo parlando delle prostaglandine pro-infiammatorie che vengono sintetizzate a partire dall'acido arachidonico per opera dell'isoforma di tipo 2 dell'enzima ciclossigenasi (COX-2).

In assenza di danni tissutali e processi infiammatori, le prostaglandine sono necessarie per lo svolgimento di svariate funzioni all'interno dell'organismo; ad esempio:

Benché le prostaglandine possano essere sintetizzate a partire da diversi tipi di acidi grassi polinsaturi, in quest'articolo si prenderanno in considerazione solo quelle provenienti dall'acido arachidonico. Partendo da quest'ultimo, mediante l'azione di un particolare enzima chiamato ciclossigenasi ( COX ), è possibile sintetizzare prostaglandine G2, H2, E2, F2α, D2, I2 e il trombossano A2.

Ruolo dei FANS

Come ostacolano la sintesi di Prostaglandine?

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, appunto) sono in grado di espletare la loro azione terapeutica interferendo direttamente con quella che è la sintesi delle prostaglandine. Più nel dettaglio, il loro bersaglio è rappresentato proprio dall'enzima ciclossigenasi.

Inibendo la COX, gli antinfiammatori non steroidei bloccano la conversione dell'acido arachidonico in prostaglandine e trombossano; a tutto ciò consegue la riduzione dell'infiammazione e dei sintomi tipicamente ad essa associati (tumor - gonfiore, rubor - rossore , calor - calore, dolor - dolore).

Il gruppo dei FANS comprende al suo interno numerosissimi principi attivi che possono essere suddivisi in due macrogruppi principali:

I FANS non selettivi : inibiscono sia l'isoforma di tipo 1 (COX-1) che l'isoforma di tipo 2 (COX-2) dell'enzima ciclossigenasi; quindi, ostacolano l'attività sia dell'isoforma costitutiva - necessaria ai processi fisiologici dell'organismo - sia dell'isoforma che si attiva in presenza di danno tissutale per produrre prostaglandine pro-infiamamtorie. Benché questo gruppo comprenda principi attivi anche molto diversi fra loro, essi sono accomunati da una serie di effetti indesiderati considerati tipici ed imputabili soprattutto all'inibizione della ciclossigenasi 1 costitutiva.

I FANS selettivi per la COX-2: anche noti come coxib (talvolta, coxibi), questi farmaci antinfiammatori presentano una selettività per l'isoforma inducibile dell'enzima ciclossigenasi (COX-2) che, come ribadito più volte, abbiamo detto essere la responsabile della sintesi delle prostaglandine pro-infiamamtorie. I FANS selettivi sono stati ideati con l'intento di evitare quegli effetti indesiderati risultanti dall'inibizione dell'isoforma costitutiva della ciclossigenasi (COX-1). Attenzione, però, questo non significa che i FANS selettivi siano privi di effetti indesiderati; al contrario, possono causarne esattamente come qualsiasi altro principio attivo. La loro dispensazione, fra l'altro, può avvenire solo dietro presentazione di idonea ricetta medica.

In qualsiasi caso, è bene precisare che l'uso di qualsivoglia tipo di FANS - anche se liberamente acquistabile senza ricetta medica (farmaci SOP e OTC) - dovrebbe avvenire solo nei casi di effettiva necessità e solo dopo aver consultato il proprio medico. In caso d'infiammazione e sintomi correlati, è prima di tutto essenziale determinarne la causa, solo in questo modo, infatti, si potrà mettere in pratica il trattamento più indicato, farmacologico e non.