Diabete: tipi , cause e conseguenze del diabete

Il diabete è una malattia metabolica caratterizzata soprattutto da iperglicemia , la cui causa può essere identificata in un malfunzionamento delle cellule pancreatiche deputate alla produzione di insulina e/o in un aumento della resistenza all'insulina da parte dei tessuti periferici ( tessuti muscolari , adiposi ed epatici).

Quando la secrezione di insulina viene inibita, è favorita la degradazione del glicogeno, delle proteine e dei trigliceridi per liberare glucosio semplice, amminoacidi liberi ed acidi grassi . L'importanza dell'insulina consiste proprio nella sua proprietà regolatrice sulle fonti energetiche ; queste vengono accumulate sotto forma di riserve, se in eccesso, o vengono consumate in caso di necessità.

La principale funzione dell'insulina è quella di mantenere costante la concentrazione di glucosio nel sangue , attraverso diversi espedienti metabolici: la trasformazione del glucosio in glicogeno (riserva energetica) a livello epatico ; il deposito dell'eccesso di glucosio in trigliceridi nel tessuto adiposo ; l'aumento della captazione periferica del glucosio da parte delle cellule a scopo energetico ; l'aumento della captazione di amminoacidi a livello cellulare, soprattutto a livello muscolare , dove vengono convogliati nella produzione di proteine .

Generalmente si tende ad affermare che la secrezione di insulina è regolata dai livelli di glicemia; in realtà tutti i principi nutritivi, glucidi , lipidi e protidi sono in grado di innalzare la glicemia, quindi di influenzare la secrezione di insulina.

La sintesi di insulina segue un percorso a varie fasi: dapprima dalle cellule β viene secreto il precursore pre-insulina nel reticolo endoplasmatico rugoso; dopodiché, la pre-insulina - costituita da tre catene polipptidiche A, B e C - viene trasformata dapprima in pro-insulina a livello dell' apparato del Golgi ad opera di endopeptidasi che distaccano l' unità C , ed infine in insulina (catena polipeptidica A legata mediante ponti disolfuro alla catena polipeptidica B) associata al peptide G.

Diabete: implicazioni e tipologie

Il diabete non altera solo la glicemia, ma anche il metabolismo di proteine e lipidi; inoltre, il diabete incrementa il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari, soprattutto retinopatie, glomerulopatie e neuropatie, dovute ad un ispessimento della parete vascolare e ad un'insufficiente irrorazione sanguigna.

Il diabete è una patologia largamente diffusa, in particolar modo nei cosiddetti paesi del benessere, dove alcuni fattori di rischio, quali l'obesità e la sedentarietà, ne favoriscono l'insorgenza.

Il diabete è distinguibile in diverse tipologie, fra cui ricordiamo:

Il diabete primario o spontaneo: rappresenta il più comune e, a sua volta, viene distinto in diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2;

il diabete secondario: è conseguente a patologie correlate al pancreas o ad intensi trattamenti farmacologici a base di glicocorticoidi;

Il diabete gravidico.

Il diabete di tipo 1 o diabete insulino-dipendente caratterizza pazienti con totale deficienza di insulina e cellule β completamente degenerate. A volte può essere causato da risposte autoimmuni errate contro le cellule β del pancreas, oppure più comunemente è scatenato dalla presenza di obesità, da fattori ambientali ed ereditari; in tal caso viene definito diabete idiopatico. Questa tipologia di diabete insorge molto presto, anche durante l'infanzia. La terapia a base di insulina è univoca e non eliminabile per l'intero arco della vita.

Il diabete di tipo 2 o diabete insulino-indipendente, invece, caratterizza pazienti che conservano una certa funzionalità delle cellule β (anche se non sufficiente a mantenere stabili i livelli di glicemia), ma presentano una scarsa sensibilità dei tessuti periferici all'insulina. Questa tipologia non è di tipo immunitario, ma multifattoriale, sulla base di elementi comportamentali, ereditari ed ambientali. A differenza del primo tipo, questa forma di diabete insorge più comunemente in tarda età, perciò è anche conosciuta come diabete senile.

Le più importanti alterazioni causate dal diabete riguardano alcune importanti reazioni cataboliche, contrarie a quelle anaboliche mediate dall'insulina: l'iperglicemia, causata da una ridotta captazione del glucosio in periferia, da una più spinta gluconeogenesi epatica e da una riduzione delle riserve di glicogeno; l'aumentata degradazione delle proteine ed una ridotta capacità di captazione degli aminoacidi da parte delle cellule; l'aumentata degradazione dei lipidi, con conseguente formazione di glicerolo, impiegato come substrato per la formazione di nuovo glucosio, e acidi grassi (quest'ultimi portano alla formazione di corpi chetonici che accumulandosi generano acidosi metabolica).