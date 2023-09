Ovviamente gli effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'assunzione degli agonisti dei recettori β2-adrenergici variano in funzione del tipo di principio attivo utilizzato.

Generalmente, gli agonisti dei recettori β2-adrenergici sono somministrati per via inalatoria in modo da poter raggiungere facilmente e velocemente i bronchi.

I farmaci broncodilatatori appartenenti alla classe degli agonisti dei recettori β2-adrenergici possono essere suddivisi in tre gruppi in funzione della loro durata d'azione:

Antimuscarinici o anticolinergici

Questi farmaci broncodilatatori sono in grado di interagire con i recettori muscarinici presenti sulla muscolatura liscia dei bronchi.

In particolar modo, sui bronchi sono presenti soprattutto i recettori muscarinici di tipo M3. Quando questi recettori vengono attivati dal loro substrato endogeno (l'acetilcolina) inducono una broncocostrizione.

Il compito degli antimuscarinici è proprio quello di antagonizzare i recettori M3, in modo tale da favorire la broncodilatazione.

Appartengono a questa categoria di farmaci broncodilatatori l'ipratropio bromuro, il tiotropio, il glicopirronio, l'aclidinio, l'umeclidinio.

Vie di somministrazione

Come per i beta-agonisti, anche gli antimuscarinici vengono abitualmente somministrati per via inalatoria e sono disponibili sotto forma di soluzione per nebulizzatore o sotto forma di polvere per inalazione che deve essere somministrata tramite l'apposito erogatore.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali tipici di questa categoria di farmaci broncodilatatori sono:

A causa degli effetti collaterali che possono manifestarsi a livello oculare, è fondamentale che questi farmaci non entrino mai in contatto con gli occhi. Qualora ciò dovesse avvenire, è necessario contattare immediatamente il medico.