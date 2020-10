Classificazione I farmaci beta-bloccanti possono essere suddivisi sostanzialmente in quattro gruppi, in funzione della selettività che possiedono per i recettori beta-adrenergici. Pertanto, possiamo distinguere: β-bloccanti di prima generazione : non sono selettivi per i recettori β1, sono quindi in grado di interagire anche con i recettori di tipo β2. Appartengono a questo gruppo, principi attivi quali il propranololo , il nadololo , il timololo e il pindololo .

Ad ogni modo, grazie alla loro seppur relativa selettività, questi farmaci - a differenza dei beta-bloccanti non selettivi - possono essere utilizzati anche in individui affetti da diabete e da patologie caratterizzate da broncospasmo (come asma e BPCO), poiché non interferiscono con i recettori β2 implicati nel rilascio d'insulina e nella broncocostrizione. In qualsiasi caso, questa categoria di pazienti necessita comunque di un attento monitoraggio durante l'utilizzo dei beta-bloccanti, anche se cardioselettivi.

Appartengono a questo gruppo principi attivi quali il metoprololo , l' atenololo , l' esmololo (caratterizzato da una breve emivita e impiegato nei casi di emergenza), l' acebutololo e il bisoprololo .

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo ritroviamo: Il celiprololo che è dotato anche di attività agonista nei confronti dei recettori β2 (quindi favorisce il rilassamento della muscolatura liscia vasale); Il nebivololo , principio attivo che è anche in grado di stimolare la secrezione di ossido nitrico (NO) da parte dell'endotelio, inducendo così una vasodilatazione.

Queste molecole non sono dei veri e propri antagonisti dei recettori beta-adrenergici, bensì sono degli agonisti parziali che - una volta legati al recettore β-adrenergico - lo stimolano parzialmente (impedendo quindi il legame dell'adrenalina o della noradrenalina), fino ad arrivare a bloccarlo del tutto.

Generalmente, questa tipologia di farmaci produce una minor depressione della funzionalità cardiaca; per tale ragione, l'utilizzo di questi principi attivi è preferibile nei pazienti bradicardici.

Meccanismo d'azione Come accennato, l'effetto antipertensivo di questa categoria di farmaci si esplica a livello cardiaco, dove i beta-bloccanti riducono la forza di contrazione e la frequenza cardiaca. Oltre a ciò, questi principi attivi influenzano anche la secrezione della renina, inibendola. Così facendo i farmaci beta-bloccanti interferiscono anche con il sistema renina-angiotensina, con riduzione della ritenzione idro-salina e conseguentemente del volume sanguigno e delle resistenze periferiche.

Gravidanza e Allattamento Generalmente, si sconsiglia l'utilizzo di farmaci beta-bloccanti durante la gravidanza e l'allattamento, a causa dei possibili effetti collaterali che potrebbero manifestarsi. Ad ogni modo, prima di assumere un qualsiasi tipo di farmaco, le donne in gravidanza e le madri che stanno allattando al seno devono sempre chiedere il consiglio del medico, che effettuerà un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto o per il bambino.