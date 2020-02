Allergia - Allergie

I tessuti coinvolti in questa reazione sono prevalentemente le mucose nasali, gli occhi , i bronchi e l'apparato cutaneo ; questi divengono iperattivi e, in determinate condizioni esterne come la presenza di inquinanti, divengono ancora più sensibili.

Cause

Il sistema immunitario ha il compito di proteggere l'organismo dall'attacco di elementi nocivi e potenzialmente dannosi, come virus e batteri. Altre sostanze estranee sono invece normalmente innocue e, qualora entrino in contatto con l'apparato di difesa, vengono ignorate e non danno origine ad alcun problema. Nelle persone predisposte, l'organismo scatena una reazione allergica di ipersensibilità nei confronti di specifici allergeni.

Allergeni: come scatenano una Reazione Allergica

Le allergie si verificano quando il sistema immunitario produce una reazione difensiva esagerata, inappropriata e dannosa contro una sostanza estranea percepita come dannosa, anche se apparentemente innocua per l'organismo. Dopo l'esposizione all'allergene, il sistema immunitario reagisce inducendo un processo flogistico, che si manifesta con i tipici sintomi dell'allergia. L'esposizione prolungata o regolare all'allergene responsabile può causare un'evoluzione della forma allergica in un'infiammazione cronica associata all'asma.

Gli allergeni possono essere:

Inalati con il respiro , come avviene per i pollini, i peli di animali, le muffe e gli acari della polvere;

Ingeriti, come accade con alimenti e farmaci.

Gli allergeni possono anche penetrare attraverso punture (come accade per vespe o api) o indurre un'allergia entrando a contatto con la pelle e le mucose, come succede per metalli e cosmetici.

La reazione allergica può manifestarsi con diversi gradi di pericolosità: da una semplice orticaria alla patologia asmatica, fino a giungere alla forma più grave, lo shock anafilattico, caratterizzato da riduzione della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, broncocostrizione, fino alla perdita di coscienza. In quest'ultimo caso, è necessario somministrare repentinamente adrenalina, che essendo un forte stimolatore cardiaco favorisce l'aumento della pressione.

Quali sono le Allergie più comuni?

I più comuni allergeni sono i pollini di piante erbacee ed alberi, in particolar modo quelli prodotti dalle graminacee, ulivo, faggio, betulla, nocciolo, cipresso, paretaria, artemisia, ambrosia e piantaggine; in tal caso, per individuare le suddette allergie, è necessario conoscere il calendario pollinico specifico di regione in regione.

Altri allergeni comuni sono:

Come si sviluppa un’Allergia?

La reazione allergica è una risposta immunitaria specifica mediata dalle immunoglobuline di classe E (IgE) prodotte dai mastociti. Nell'individuo allergico, questi anticorpi sono prodotti quando egli entra in contatto con l'allergene verso cui è sensibilizzato e provocano una risposta anomala, che induce i disturbi tipici delle allergie.

Il processo allergico si sviluppa in due fasi distinte: