Anche noti come "essenze", gli oli essenziali si caratterizzano per la presenza di sostanze volatili a temperatura ambiente che conferiscono al prodotto odori e profumazioni differenti. Non è un caso, perciò, che gli oli essenziali siano anche noti come "oli volatili" e che i loro componenti vengano definiti come "aromatici" (Nota: il termine "aromatici" qui utilizzato non deve essere confuso con il medesimo termine impiegato in ambito chimico usato per indicare composti che contengono al loro interno anelli cosiddetti aromatici, ossia caratterizzati da un elevato grado di insaturazione).