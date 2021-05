Cascara e Frangola: caratteristiche generali

Cascara e frangola sono piccoli arbusti della famiglia delle Ramnacee, dei quali si utilizza la corteccia dalle proprietà lassativo - stimolanti. Queste droghe vengono sottoposte ad un processo di lavorazione correlato alla funzionalità e all'impiego voluti.

Shutterstock

Sono droghe a corteccia ed appena raccolte presentano elevate quantità di antranoli, composti di derivazione antracenica che hanno un alto potere irritante e non determinano un facile uso della droga stessa. La semplice essiccazione non è sufficiente ad ossidare questi antranoli ad antroni ed antrachinoni.

Un tempo queste droghe si mantenevano a riposo conservativo per un anno dopo l'essiccazione (tempo ritenuto necessario per l'ossidazione di tutti gli antranoli ad antroni ed antrachinoni); solo in questo modo le droghe come la Cascara e la Frangola potevano essere utilizzate come droghe ad antrachinoni.

Il mercato erboristico odierno richiede però tempi e modalità di produzione molto più rapide, perciò la Cascara e la Frangola vengono essiccate in stufa a 100°C per un'ora. Questo trattamento di essiccazione assicura l'ossidazione degli antranoli - o della maggior parte di essi - ad antroni ed antrachinoni, rendendo la droga di immediato utilizzo.

Il trattamento a cui sono sottoposte la Cascara e Frangola è molto drastico rispetto alle altre droghe antrachinoniche, ma è assolutamente necessario, proprio perché allo stato fresco presentano elevate quantità di antranoli (che conferiscono alla droga proprietà emetiche, ciò significa che provocano vomito perché particolarmente irritanti; se trattenute e non rigettate, le droghe che li contengono possono addirittura risultare caustiche, come del resto tutti gli antrachinoni assunti in dosi particolarmente eccessive).

Queste droghe non devono essere somministrate a pazienti con lunghi periodi di stipsi (ritardo o arresto della funzionalità dell'intestino o di tutto l'apparato digerente) e di cui non sia ancora stata accertata la causa. In qualsiasi caso, il loro uso va fatto solo dopo aver consultato il proprio medico.