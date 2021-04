Rabarbaro: Cos'è, Caratteristiche, Proprietà

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe , cassia , rabarbaro e senna .

Se si osserva il rabarbaro droga al microscopio, si notano punteggiature rossastre, caratterizzate da una morfologia differente che le distingue in fasci vascolari soprannumerari, tipici di un rizoma, e raggi midollari o corpi stellati, strutture facilmente identificabili per il fatto che sono circondate da una guaina amilifera. Questa guaina amilifera circonda delle cellule particolarmente rossastre che contengono gli antrachinoni e possono appartenere a strutture vascolari soprannumerarie oppure a raggi midollari.

Altro elemento determinante per la qualità del rabarbaro droga, questa volta naturale, è la sua provenienza. La pianta, infatti, pur avendo origini cinesi è coltivata un po' in tutto il sud-est asiatico. Il rabarbaro di provenienza cinese, in particolare da contee cinesi sulla costa atlantica o del mar della Cina, è il più pregiato, a discapito delle droghe provenienti dalle zone più interne.

La droga del rabarbaro è costituita dal rizoma. Questo viene raccolto e frantumato - in pezzetti con dimensioni variabili dai 3-5 cm ai 7-8 cm - raramente 10 cm - di varia forma squadrata o a parallelepipedo, quindi trattato per l'essicazione.

La guaina biancastra può essere caratterizzata non solo da amido , ma anche da cristalli di ossalato di calcio , in questo caso prenderà il nome di guaina ossalifera.

Proprietà e Utilizzi del Rabarbaro

Il rabarbaro, quindi, è utilizzato come droga lassativo-stimolante, come droga digestiva ed eupeptica, ma anche come droga dalle proprietà astringenti, che limita cioè l'azione lassativa della droga stessa. Questo è anche il motivo per cui il rabarbaro - tra le diverse droghe antrachinoniche, in relazione all'intensità dell'effetto lassativo e degli effetti indesiderati - è meno attivo dal punto di vista lassativo-stimolante.

Come anticipato, i tannini contrastano l'attività degli antrachinoni, per cui l'effetto del fitocomplesso rabarbaro è molto più facilmente modulabile rispetto alle altre droghe. I tannini sono presenti in tutti i tessuti della droga, all'infuori delle strutture con colorazione rossa.

Il rabarbaro viene inoltre utilizzato anche dall'industria liquoristica per le sue proprietà amaro-toniche.