Antrachinoni: Cosa sono e Proprietà

Gli antrachinoni sono contenuti all'interno di diverse piante, come senna, cassia, aloe, rabarbaro. le droghe ottenute da queste piante che contengono i composti in questione sono note come droghe a glicosidi antrachinonici o ad antrachinoni.

Tipi e Classificazione

Questi composti antrachinonici possono avere differente classificazione, in particolare su base chimica: aloine, sennosidi ecc., e sulla base di sostituzioni sulla molecola antrachinonica in diverse posizioni.

Shutterstock Aloe emodina - Struttura Chimica

A seconda dei diversi sostituenti in posizione C1, C9, C6 e C3, si classificano le differenti tipologie di antrachinoni. Sostanzialmente, i principali sostituenti sono ossidrili, chetoni, metili, metossili e carbossili.

In particolare, se sono presenti due idrogeni in C10, si parla di antrone; se invece sono presenti idrogeni in C10 e OH in C9, si parla di antranolo, importante perché gli antranoli vengono ossidati ad antroni e antrachinoni durante la lavorazione delle droghe.

Il processo di ossidazione degli antranoli ad antroni ed antrachinoni è estremamente importante, poiché determina il corretto impiego erboristico delle droghe. Gli antranoli, infatti, sono molecole estremamente irritanti per le mucose; per questo, la loro ossidazione determina un abbassamento del potere irritante, necessario per poter svolgere la loro corretta attività lassativa.

I composti antrachinonici possono presentare in forma glicosilata anche la forma dimerica, detta diantrone o diantrachinone o diantranoli, a seconda dell'origine delle due molecole che costituiscono il dimero.

Se i due monomeri sono uguali si parla di omodiantrachinoni, omodiantroni o omodiantranoli; se diversi, si parla di eterodiantrachinoni, eterodiantroni e eterodiantranoli. Esempi di molecole dintrichinoniche appartengono ad una droga che, curiosamente, pur essendo una droga ad antrachinoni, non ha proprietà lassative; questa è l'iperico.

L'Iperico ha, infatti, proprietà antidepressive e cicatrizzanti.