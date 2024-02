Agar grezzo: di cosa è fatto e caratteristiche

L' agar , nota per le sue applicazioni sia in cucina, sia in nutrizione che in tecnica di laboratorio, fa parte proprio di questa categoria, anche l'essere umano non è in grado di digerirla.

Agar grezzo: come si presenta e come si usa

L'agar grezzo si presenta a lamine fragili, a frattura secca, di colore bianco giallastro, sapore mucillaginoso e prive di odore. È un agar commercializzato in fogli, prima di subire la lavorazione finale ed essere eventualmente polverizzato (la forma in polvere è quella più comunemente utilizzata per rientrare nei terreni di coltura).

L'agar ha un profilo d'uso molto vasto: viene impiegato in campo alimentare per conservare la carne in scatola e per la chiarificazione delle bevande; i caragheinani, eteropolisaccaridi derivanti dal genere caraghein, sono adoperati nei prodotti cosmetici come fattori di consistenza.

L'agar in soluzione acquosa ha proprietà particolari: è poco solubile in acqua fredda, mentre lo è molto in acqua calda; una volta raffreddato, determina la gelificazione della soluzione. A seconda della quantità di agar addizionata al prodotto e alle temperature d'impiego, si otterrà un prodotto di consistenza più o meno solida.

