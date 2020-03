Le Proprietà del Ginseng

Generalità Che cos'è il Ginseng e Caratteristiche generali Shutterstock Ginseng è il nome comune che viene dato alla pianta Panax ginseng e alla droga da essa ricavata (le radici essiccate) che viene largamente utilizzata in ambito fitoterapico. Il ginseng è considerato come il rimedio tonico-adattogeno per eccellenza in quanto capace di stimolare le difese aspecifiche dell'organismo in risposta a stress di varia natura (fisica, psichica, ecc.). Lo sapevi che… In verità, il nome ginseng viene utilizzato anche per indicare altre piante dotate di attività adattogena e appartenenti sia al genere Panax che ad altri generi, quali: Panax quinquefoliusL., meglio noto come ginseng nordamericano;

Panax japonicusC.A. Meyer, ovvero il ginseng giapponese;

Panax pseudoginsengWallich o ginseng himalayano;

Panax notoginsengBurk o ginseng cinese;

Eleuterococcus senticosusMaxim, meglio noto come ginseng siberiano. Il Panax ginseng, invece, è anche noto come ginseng asiatico e in questo articolo ci concentreremo proprio sulle caratteristiche di quest'ultimo. Il ginseng è una droga tipica della medicina cinese, ma particolarmente conosciuta anche nel mercato erboristico occidentale; è molto utilizzato come ricostituente, consigliato anche in periodi di calo energetico. Cenni Botanici e Coltivazione Il Panax ginseng è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Araliaceae. Il ginseng è coltivato in altura; le piante che danno la droga di migliore qualità crescono tra i 700 e i 1500 metri. La droga - anch'essa comunemente chiamata "ginseng" - è caratterizzata dalla radice e da un corto rizoma di forma antropomorfa; non a caso, in lingua cinese, ginseng significa "piccolo uomo". Il ginseng viene raccolto in piante che hanno almeno quattro anni, coltivate prevalentemente in Cina, Giappone e Corea.

Principi Attivi Quali sono le Sostanze Attive contenute nel Ginseng? I principi attivi contenuti all'interno del ginseng sono molteplici; più nel dettaglio, ritroviamo: Ginsenosidi ;

; Olio essenziale ricco in sesquiterpeni;

Polisaccaridi;

Fitosteroli;

Vitamine del gruppo B;

Polieni ;

; Alcoli sesquiterpenici (gli unici ad essere considerati specifici del Panax ginseng, poiché assenti nelle altre specie di Panax). I composti a suscitare maggiore interesse sono i ginsenosidi (anche detti panaxosidi); si tratta di saponine triterpeniche aventi struttura steroidea che, in base alla loro struttura chimica, possono suddividersi in: Derivati del protopanaxadiolo, fra cui ritroviamo i ginsenosidi Rb1, Rb2, Rc ed Rd;

Derivati del protopanaxatriolo, fra cui ritroviamo i ginsenosidi Rg1, Rg2, Re, Rf. La composizione in saponine varia in funzione della provenienza della droga e risulta essere maggiore nel ginseng di origine coreana. Sono proprio i ginsenosidi ad essere ritenuti responsabili della stragrande maggioranza delle proprietà ascritte al ginseng.

Proprietà Quali sono le Proprietà ascritte al Ginseng? Come accennato, le proprietà maggiormente conosciute del ginseng sono quelle tonico-adattogene. Non sorprende, quindi, che il ginseng venga utilizzato per contrastare stanchezza fisica e mentale e per aumentare lo stato di vigilanza, ma la proprietà del ginseng non finiscono qui. Alla pianta, e più precisamente alla droga da essa ottenuta, vengono anche attribuite proprietà stimolanti del sistema immunitario; mentre da alcune ricerche sarebbero emerse anche proprietà antiossidanti ed epatoprotettive, antiaggreganti piastriniche e la capacità di ridurre colesterolemia e glicemia. Tutte queste proprietà sembrano essere riconducibili all'insieme di ginsenosidi contenuti nella pianta. Al momento, sono stati isolati e identificati oltre 25 ginsenosidi che sono capaci di agire in molteplici tessuti dell'organismo producendo effetti diversi. Per maggiori informazioni: Ginseng in Erboristeria

Come Agisce Come esercita la sua azione Tonico-Adattogena il Ginseng? L'attività tonico-adattogena del ginseng sembra si espleti direttamente a livello cerebrale. Studi condotti in merito hanno dimostrato che il ginseng aiuta a mantenere la concentrazione, migliora la capacità di calcolo aritmetico, l'attenzione, la deduzione logica, il tempo di reazione e allevia la stanchezza. A livello cardiaco, invece, aumenta la frequenza e la forza contrattile del miocardio; a livello muscolo-scheletrico migliora la reattività dello stimolo nervoso rivolto ai muscoli; agisce poi anche a livello immunologico stimolando la funzionalità del sistema immunitario.

Tipi e Lavorazione Lavorazione del Ginseng e Tipologie ottenute Il ginseng viene lavorato in modo tale da dare due tipologie principali di droga: ginseng bianco e ginseng rosso. Il ginseng bianco è ottenuto raccogliendo le radici fresche in toto che vengono poi ripulite dalle radici laterali. Dopodiché, la droga così mondata viene trattata con anidride solforosa per eliminare e schiarire le parti più esterne. Infine, le radici vengono essiccate al sole, oppure in essiccatore a 100-200°C. Il ginseng rosso, invece, presenta una superficie rossastra. Una volta raccolte, le radici vengono trattate con vapor d'acqua a 120-130°C per circa 2-3 ore, quindi vengono essiccate in stufa. Tale procedimento fa sì che la superficie della droga assuma un aspetto lucido (o vetroso) e rossastro. Il contenuto di saponine (quindi di ginsenosidi) varia in funzione del metodo di lavorazione, oltre che in funzione della zona d'origine. Ad esempio, il ginseng bianco di origine coreana ha un contenuto di saponine che si aggira intorno al 2-3%, con prevalenza di ginsenosidi Rg1, Re ed Rf. Il ginseng rosso, invece, presenta un contenuto di saponine che si aggira intorno all'1%, con prevalenza di ginsenosidi Rb1 ed Rb2.

Effetti Indesiderati Il Ginseng, i suoi derivati e i prodotti che lo contengono possono causare effetti Indesiderati? Come qualsiasi altra sostanza, anche il ginseng può causare effetti indesiderati. In seguito alla sua assunzione e all'uso di prodotti che lo contengono sono stati, infatti, riportati effetti come agitazione, insonnia ed epistassi. Da non dimenticare poi la possibile comparsa di reazioni allergiche in individui sensibili. Mentre un uso eccessivo può dare origine a palpitazioni, nausea e vomito e mal di testa.