Quanto tempo dopo la scadenza i farmaci sono ancora buoni?

Introduzione

Uno studio condotto negli Usa ha evidenziato come il 95% dei farmaci abbia una data di scadenza che può essere superata senza correre alcun rischio con l'assunzione. Il 22% di farmaci sono addirittura assumibili anche oltre 5 anni dopo la scadenza indicata.

Va ricordato che il farmaco scaduto non perde di efficacia il giorno successivo della data di scadenza, bensì il passare del tempo causa il degradarsi del principio attivo o degli eccipienti, determinando quindi una minor efficacia. E' fondamentale, tuttavia, tenere presente che in alcuni casi specifici le molecole di determinati farmaci potrebbero subire modificazioni chimiche potenzialmente dannose o tossiche per l'organismo (vedi paragrafo Farmaci da NON assumere oltre la scadenza, ndr).