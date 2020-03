RoActemra - Tocilizumab

La fonte consultata per la stesura di questo articolo è il sito ufficiale dell'European Medicines Agency o Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

RoActemra è un medicinale disponibile in forma di concentrato per soluzione per infusione endovenosa e in soluzione iniettabile in siringa preriempita per uso sottocutaneo contenente il principio attivo tocilizumab .

RoActemra può anche essere usato negli adulti e nei bambini dai 2 anni di età per il trattamento della sindrome da rilascio di citochine grave o potenzialmente letale o CRS (una condizione che può causare nausea , vomito , dolore e bassa pressione sanguigna ). La CRS è un effetto collaterale di alcuni trattamenti antitumorali e RoActemra è usato per la CRS causata da medicinali a cellule T recettori dell' antigene chimerico (CAR).

RoActemra è anche usato per trattare gli adulti con arterite a cellule giganti , una malattia in cui le arterie , di solito della testa, sono gonfie.

RoActemra è usato in associazione con metotrexato per queste condizioni, ma può essere usato da solo in pazienti per i quali il metotrexato è inappropriato.

Come già accennato, RoActemra è disponibile come soluzione da iniettare sottocute e come concentrato per la preparazione di una soluzione per infusione (flebo) in vena . Il modo in cui RoActemra viene somministrato, la sua dose e la frequenza di somministrazione dipendono dalle condizioni in cui è usato per il trattamento.

Quali studi sono stati effettuati su RoActemra?

Gli effetti di RoActemra sono stati analizzati in modelli sperimentali prima di essere studiati sugli esseri umani.

Artrite Reumatoide

RoActemra è stato oggetto di cinque studi principali condotti su un totale di oltre 4.000 adulti con artrite reumatoide da moderata a grave. Quattro di questi studi hanno confrontato RoActemra con un placebo (trattamento fittizio). In tre di questi studi i medicinali sono stati somministrati ad oltre 3.000 pazienti complessivamente in aggiunta al trattamento privo di successo a base di metotrexato o altri medicinali per l'artrite reumatoide. Nel quarto studio i medicinali sono stati somministrati in combinazione con metotrexato a 498 pazienti con risposta insufficiente a precedente trattamento con inibitori del TNF. Il quinto studio ha confrontato RoActemra somministrato da solo rispetto al metotrexato in un totale di 673 pazienti, dimostrando che i pazienti in trattamento con RoActemra da solo avevano maggiori probabilità di rispondere rispetto a quelli che assumevano metotrexato da solo.

In quasi 4.000 pazienti di questi 5 studi sono stati osservati gli effetti a lungo termine del trattamento con RoActemra e i risultati hanno mostrato che la risposta al medicinale in questione viene mantenuta per almeno 2 anni.

Artrite Idiopatica Giovanile e Poliartrite Idiopatica Giovanile

In uno studio verso placebo condotto su 112 bambini con artrite idiopatica giovanile sistemica in cui il trattamento con FANS e corticosteroidi non ha portato ai risultati sperati, l'85% (64 su 75) dei pazienti trattati con RoActemra ha risposto alla terapia e non ha più manifestato febbre dopo tre mesi rispetto al 24% (9 su 37) dei pazienti che hanno ricevuto il placebo.

Un altro studio condotto su 51 bambini a partire da 1 anno di età ha dimostrato che RoActemra somministrato tramite iniezione sottocutanea ha avuto una distribuzione nell'organismo e un effetto sulla malattia simile a quello precedentemente osservato con RoActemra somministrato per infusione.

Arterite a Cellule Giganti

In uno studio condotto su 251 adulti affetti da arterite a cellule giganti RoActemra somministrato per iniezione sottocutanea è risultato più efficace del placebo. Tutti i pazienti sono stati anche trattati con un corticosteroide, che è stato interrotto dopo aver gradualmente ridotto la dose nell'arco di 6 o 12 mesi.

Dopo un anno dall'inizio del trattamento, il 56% dei pazienti trattati con RoActemra una volta alla settimana non presentava sintomi rispetto al 14% dei pazienti trattati con placebo.

Sindrome da Rilascio di Citochine (CRS)

RoActemra somministrato per infusione è stato considerato efficace nel trattamento della CRS grave sulla base di una revisione dei dati di 66 pazienti che hanno manifestato questa condizione dopo aver ricevuto medicinali a cellule CAR-T per il trattamento di un tumore del sangue.