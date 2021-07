Farmaci Generici o Equivalenti: Cosa Sono, Efficacia e Sicurezza

In altri termini, i farmaci equivalenti potrebbero essere definiti come una copia dei farmaci di marca autorizzati per i quali si è concluso il periodo definito di "data protection" - solitamente della durata di 10 anni - durante il quale il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale di riferimento può far valere il diritto di proprietà intellettuale sui dati di sicurezza ed efficacia, allo scopo di poter rientrare dei costi che ha dovuto sostenere per gli studi di ricerca e sviluppo necessari alla realizzazione del farmaco stesso.

In pratica, come riportato sulla guida ai medicinali equivalenti dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) "il concetto di medicinale equivalente si basa sull'assunto che, in uno stesso soggetto, la variabilità dell'andamento temporale della concentrazione plasmatica di sostanza attiva non superi un certo intervallo di variabilità ritenuta compatibile con l'equivalenza terapeutica; questo comporta una equivalente concentrazione di sostanza attiva nel sito di azione e, pertanto, un effetto terapeutico equivalente".

Quando un'azienda vuole ottenere l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) per un medicinale equivalente da essa prodotto può seguire due strade:

In qualsiasi caso, sulla confezione esterna dovrà essere riportata la dicitura " Medicinale Equivalente " per consentire di identificare il farmaco generico e distinguerlo da uno di riferimento.

Qualità, Sicurezza ed Efficacia

Requisiti fondamentali per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Qualità, sicurezza ed efficacia sono caratteristiche che qualsiasi farmaco, sia esso di marca o equivalente, deve possedere per poter ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio. Pertanto, ogni azienda farmaceutica dovrà necessariamente produrre un dossier di registrazione che si compone di tre sezioni specifiche dedicate a queste tre caratteristiche. Il dossier così composto verrà poi valutato, in funzione al tipo di procedura, dagli Uffici della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA o dal Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) dell'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). Solo in seguito alla verifica di conformità alla norma dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia, l'AIC potrà essere concessa.

Requisiti per i Medicinali Equivalenti

Senza entrare nello specifico delle prove e delle verifiche cui un farmaco deve essere sottoposto per rispondere ai criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari, vediamo quali sono i requisiti che un medicinale equivalente deve possedere per ottenere l'AIC:

Innanzitutto, è necessario che esista un medicinale di riferimento già approvato da un'autorità regolatoria dell'Unione Europea sulla base di un dossier completo. A questo proposito, tuttavia, è doveroso precisare che il farmaco equivalente non può essere immesso in commercio finché non siano trascorsi 10 anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento.

L'aspirante titolare dell'AIC deve poi: Dimostrare la bioequivalenza al medicinale di riferimento; Documentare in maniera dettagliata la chimica, il processo di produzione e le misure adottate relativamente al controllo di qualità, seguendo le indicazioni della normativa e delle linee-guida europee per i principi attivi di uso consolidato; Assicurare che le materie prime e il prodotto finito soddisfino le specifiche della Farmacopea Europea; Dimostrare che il medicinale equivalente abbia un profilo di impurezze confrontabile a quello del medicinale di riferimento e che quindi non siano necessari nuovi studi di sicurezza; Dimostrare che il medicinale mantenga le caratteristiche di stabilità per il periodo di validità indicato in etichetta e che il contenitore e il sistema di chiusura non interagiscano con il medicinale. I titolari di medicinali sterili devono presentare dati di sterilità che dimostrino l'integrità microbiologica dei prodotti.

Naturalmente, sia il foglietto illustrativo (FI) che il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) del medicinale equivalente devono essere armonizzati a quelli del medicinale di riferimento.

Eccipienti

A differenza di quanto avviene per i principi attivi che devono essere uguali in termini di tipologia e dosaggio, gli eccipienti possono essere differenti fra farmaco equivalente e farmaco di marca.

Gli eccipienti, infatti, sono sostanze inerti, non attive farmacologicamente, il cui impiego è necessario per rendere somministrabile il principio attivo e per consentire stabilità e conservabilità alla formulazione farmaceutica.

Di contro, l'utilizzo di determinati eccipienti potrebbe avere ripercussioni in determinate categorie di pazienti (si pensi, ad esempio, a fenomeni allergici, intolleranze, presenza di sostanze che possono interferire con patologie in atto, ecc.). Simili aspetti, pertanto, devono essere gestiti attraverso una corretta in formazione sul foglietto illustrativo e sul RCP del medicinale seguendo quanto previsto dalla linea guida europea in relazione al paragrafo "Avvertenze Speciali: informazioni importanti su alcuni eccipienti del medicinale X". Questa indispensabile informazione consentirà sia al medico che al paziente di ricorrere all'uso del medicinale equivalente con consapevolezza e tranquillità.

Controlli Post-Marketing

I medicinali equivalenti vengono sottoposti ai medesimi controlli post-marketing dei medicinali di marca e sono monitorati sia a livello nazionale che a livello europeo mediante appositi programmi di farmacosorveglianza.

I test di qualità vengono effettuati su medicinali prelevati dai NAS a campione fra quelli venduti in farmacia, sia tramite il Programma di Controllo Annuale che in seguito a segnalazione di potenziali difetti.