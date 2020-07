Le informazioni su Vaginosi Batterica - Farmaci per la Cura della Vaginosi Batterica non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere Vaginosi Batterica - Farmaci per la Cura della Vaginosi Batterica.

La vaginosi batterica non è sempre accompagnata da sintomi (circa la metà delle donne affette non manifesta alcun sintomo), ma generalmente la sua presenza è segnalata da abbondanti perdite vaginali bianco-grigiastre e maleodoranti, prurito e bruciore intimo e dolore nei rapporti sessuali.

Farmaci

La vaginosi batterica è una delle infezioni vaginali più diffuse tra le donne. Questa condizione è caratterizzata profonda alterazione del normale ecosistema della vagina. In particolare, nella vaginosi batterica si viene a determinare uno squilibrio dei microrganismi che costituiscono la cosiddetta flora saprofita o microbiota vaginale che, in condizioni fisiologiche, popolano e difendono l'ambiente vaginale stesso. Il risultato è un'infezione polimicrobica in grado di stabilire, in modo sinergico, condizioni idonee alla proliferazione di altri patogeni dannosi. Si assiste così ad un'alterazione nella flora vaginale, con diminuzione dei Lactobacilli o Bacilli di Döderlein, microrganismi normalmente protettivi e deputati a mantenere l'ambiente vaginale leggermente acido (pH 3.8-4.5).

La vaginosi batterica può essere asintomatica fino al 50% dei casi. Quando presenti, i sintomi indicativi dell'infezione sono: prurito, bruciore intimo ed aumento delle perdite vaginali (secrezioni bianco-grigiastre omogenee, caratterizzate da cattivo odore paragonabile a quello del pesce).

Se non viene trattata adeguatamente, la vaginosi batterica può determinare complicanze ginecologiche, oltre a favorire la trasmissione delle malattie veneree attraverso i rapporti sessuali.

Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nel trattamento della vaginosi batterica ed alcuni esempi di terapia; spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicata per la paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute generale ed alla sua responsività al protocollo terapeutico.

I regimi di trattamento raccomandati dai Centers of Disease and Control and Prevention (CDC) sono per la vaginosi batterica prevedono:

METRONIDAZOLO : la terapia antibiotica di elezione contro le vaginosi batteriche prevede l'impiego del metronidazolo quale principio attivo. Per via orale , è raccomandata l'assunzione di una compressa da 500 mg , due volte al giorno , per 7 giorni In alternativa, è possibile assumere un'unica dose di metronidazolo orale (2 g di principio attivo in singola dose). Al momento, quest'ultimo è il trattamento farmacologico con il miglior rapporto costo-efficacia. Inoltre, è possibile l'applicazione direttamente in vagina del medicinale sotto forma di crema (metronidazolo 0.75%) : generalmente, la durata della terapia ad uso topico è pari a 5 giorni (1 volta al dì) salvo ulteriori indicazioni dal medico curante. Durante le prime 24 ore dopo il trattamento con metronidazolo per la vaginosi batterica non utilizzare bevande alcoliche, poiché l'associazione con tale farmaco può dare origine ad effetti collaterali a carico dei sistemi gastrointestinale ed urogenitale (sindrome disulfiram-simile).

La prevenzione delle recidive si mette in atto con: ripristino del pH vaginale e della normale flora lattobacillare ed eradicazione dei batteri anaerobi.

In generale, può essere considerato un follow-up ad un mese dal trattamento, per verificare l'efficacia del protocollo terapeutico prescelto insieme al medico di base o al ginecologo di riferimento. Il trattamento contemporaneo del partner sessuale deve essere valutato a seconda del caso, in quanto non sempre necessario.

Vaginosi batterica: Prevenzione e Stile di Vita

Oltre a seguire scrupolosamente la terapia indicata dal medico, è fondamentale la correzione dei fattori predisponenti la vaginosi batterica: