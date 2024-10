Farmaci per la cura del tumore alla tiroide

Per approfondire:

L'incidenza del cancro alla tiroide è meno rilevante rispetto a tumori come quelli alle ovaie e alla prostata e fortunatamente presenta un grado di mortalità piuttosto basso (quando paragonato a neoplasie epatiche e pancreatiche ). Spesso il cancro alla tiroide si manifesta in forma benigna , non provocando danni all'organismo; ad ogni modo, essendo tumore, non va sottovalutato.

Per la ricerca eziologica , non è stata identificata alcuna causa precisa, solo fattori di rischio: familiarità e predisposizione genetica ed esposizione a radiazioni ionizzanti.

La presenza di un nodulo alla tiroide dovrebbe allarmare, anche se non necessariamente un nodulo degenera in cancro.

Il tumore alla tiroide non esordisce con una sintomatologia definita e precisa, pertanto solo di rado viene diagnosticato nello stadio iniziale: precisamente, si parla di lungo periodo di latenza, inteso come il momento che intercorre tra l'induzione neoplastica e la vera manifestazione prodromica.

Farmaci per il tumore alla tiroide

Il trattamento del tumore alla tiroide dipende dal grado di avanzamento della patologia (quindi dalla sua gravità), dalle cellule danneggiate e dallo stato di salute del paziente.

Quando il malato deve essere sottoposto all'intervento chirurgico, nella maggior parte dei casi, si procede con la tiroidectomia, l'asportazione delle tiroide, associata eventualmente all'escissione dei linfonodi locali.

A seguito dell'intervento chirurgico è fondamentale sottoporre il paziente ad un trattamento ormonale: l'aumento dei livelli di TSH -tipica conseguenza immediata dell'ipotiroidismo che si verifica in seguito all'asportazione della tiroide - deve essere trattato di conseguenza.

Anche l'ablazione con iodio radioattivo è un possibile trattamento del tumore alla tiroide, benché il suo impiego sia riservato a casi particolari e selezionati.

La radioterapia è un altro approccio terapeutico che può essere intrapreso, eventualmente anche in associazione ai trattamenti di cui sopra.

Per quanto riguarda i farmaci per il tumore alla tiroide, questa neoplasia non risponde bene ai farmaci chemioterapici che, pertanto, raramente vengono utilizzati . Ad ogni modo, quando impiegati, si ricorre all'uso di agenti citotossici o antibalstici.

La terapia biologica a bersaglio molecolare, invece, è più utilizzata. I farmaci impiegati in questo trattamento sono rivolti verso bersagli specifici implicati nella crescita delle cellule tumorale; fra questi ritroviamo:

Gli inibitori delle tirosin-chinasi , come il sorafenib, il sunitinib, il lenvatinib, il pazopanib, il vandetanib, il salpercatinib e il cabozantinib.

, come il sorafenib, il sunitinib, il lenvatinib, il pazopanib, il vandetanib, il salpercatinib e il cabozantinib. Gli inibitori dell'angiogenesi, che agiscono contrastando la formazione di nuovi vasi sanguigni che servirebbero per la nutrizione delle cellule maligne. Alcuni inibitori delle tirosin-chinasi - come ad esempio, il sunitinib, il sorafenib, ecc. - sono anche in grado di esercitare quest'azione.

NOTA BENE Quanto riportato in merito ai farmaci maggiormente impiegati nella terapia contro il tumore allo tiroide ha un fine puramente informativo e non intende sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsiasi farmaco o prodotto per il tumore della tiroide. Naturalmente, spetta al medico oncologo scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato e alla sua risposta alla cura.

