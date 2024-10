Farmaci per il tumore ai testicoli: come si cura il tumore al testicolo?

Il tumore ai testicoli è una patologia neoplastica che può originare dalle cellule sia germinali, sia non germinali delle gonadi maschili . Questo tipo di tumore non è molto comune e può interessare uno solo, o più raramente entrambi i testicoli.

Come per tutte le neoplasie, anche il tumore al testicolo è provocato da un accumulo di mutazioni genetiche che porta ad una proliferazione cellulare incontrollata e indifferenziata, tale per cui le cellule del tessuto colpito perdono la loro normale struttura e si replicano a velocità estremamente elevata.

Il tumore spesso si manifesta come un rigonfiamento duro di dimensioni variabili su uno o entrambi i testicoli. Tale rigonfiamento, talvolta può essere indolore, mentre in altri casi può dare origine a un dolore sordo e opprimente.

Farmaci per il tumore al testicolo

Il trattamento del tumore al testicolo dipende dal tipo di tumore e dalla sua estensione.

Per i casi di tumore al testicolo identificati durante le sue fasi iniziali, il trattamento chirurgico consistente nella rimozione del testicolo e del suo funicolo spermatico può essere l'unico trattamento cui è necessario ricorrere.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario associare al trattamento chirurgico un trattamento farmacologico con chemioterapici antitumorali o un trattamento redioterapico.

La tipologia e la sequenza con cui effettuare i suddetti trattamenti dipendono dal tipo di tumore e dallo stadio in cui esso si trova.

Nel caso in cui la neoplasia interessi entrambi i testicoli - quindi nel caso in cui entrambe le gonadi vengano asportate - il medico sottoporrà il paziente a terapie ormonali per permettergli di recuperare la capacità d'erezione. Tuttavia, ciò non permette il recupero della fertilità.

Fra i farmaci chemioterapici antitumorali cui si può ricorrere nella cura del tumore al testicolo ricordiamo:

Etoposide

L'etoposide è un farmaco antitumorale avente struttura chimica analoga a quella della podofillotossina.

L'etoposide possiede indicazioni terapeutiche specifiche per il trattamento del tumore ai testicoli e può essere utilizzata sia in monoterapia che in terapia di associazione. È un farmaco disponibile per la somministrazione sia orale che parenterale.

Cisplatino

Il cisplatino è un chemioterapico antitumorale che appartiene alla classe degli agenti alchilanti. Trova impiego - sia da solo, sia in associazione ad altri antineoplastici - nel trattamento del tumore ai testicoli avanzato o metastatico.

La posologia esatta di medicinale dovrà essere stabilita dall'oncologo. Inoltre, la sua somministrazione può essere effettuata solo da un medico o da personale specializzato nella somministrazione di chemioterapici antitumorali.

Ifosfamide

L'ifosfamide è un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli agenti alchilanti, come il cisplatino.

L'ifosfamide è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione endovenosa. Anche in questo caso, il farmaco può essere somministrato solo da un medico o da personale specializzato nella somministrazione di farmaci antitumorali.

La quantità esatta d'ifosfamide da assumere e la frequenza delle somministrazioni devono essere stabilite dal medico su base individuale.

Actinomicina D o dactinomicina

La dactinomicina è un antibiotico ad azione citotossica impiegato nella chemioterapia antitumorale. Nell'ambito del trattamento del tumore al testicolo, essa possiede indicazioni terapeutiche per il trattamento del tumore testicolare metastatico non seminoma.

La dactinomicina è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione parenterale, da iniettare in vena oppure direttamente nella sede del tumore, a seconda dei casi, Il medico oncologo stabilirà dose, durata del trattamento e sede di iniezione.

Vinblastina

La vinblastina è un antitumorale appartenente al gruppo degli alcaloidi della vinca, a sua volta facente parte della classe degli agenti antimitotici.

La vinblastina possiede indicazioni terapeutiche per il trattamento del carcinoma testicolare in stadio avanzato e viene somministrata tramite infusione endovenosa.

Trattamento BEP

Il trattamento BEP è un protocollo terapeutico che prevede la somministrazione di tre differenti chemioterapici antitumorale tramite infusione endovenosa o catetere venoso centrale.

Il nome BEP è un acronimo ottenuto dalle iniziali dei principi attivi impiegati in questo protocollo terapeutico: bleomicina (B), etoposide (E) e platino o cisplatino (P).

Testosterone

Come accennato, i pazienti cui vengono rimossi entrambi i testicoli, devono sottoporsi a cure ormonali per ripristinare la loro libido e la loro capacità d'erezione.

Il testosterone sintetico è il farmaco maggiormente impiegato per il raggiungimento dei suddetti obiettivi nei pazienti che hanno subito l'asportazione di entrambi i testicoli a causa del tumore.

Il testosterone sintetico è disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche adatte a diverse vie di somministrazione (orale, parenterale e cutanea).