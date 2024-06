Per approfondire:

Non esiste una causa ben precisa e univoca alla base del tumore alle ovaie ; piuttosto, è possibile identificare i maggiori fattori di rischio implicati nell'esordio di questa complessa neoplasia maligna: età superiore ai 40 anni, infertilità (non associata ad anovulazione), menarca precoce, menopausa tardiva , predisposizione genetica per tumore alle ovaie, al seno , storia pregressa di endometriosi , popolazione caucasica .

Purtroppo, il tumore alle ovaie non esordisce con sintomi particolari: quanto affermato rappresenta un serio problema per la diagnosi precoce del tumore, tant'è che le donne malate corrono il rischio che il tumore venga diagnosticato troppo tardi.

Farmaci per la cura del tumore all'ovaio

La diagnosi precoce del tumore alle ovaie è essenziale per aumentare le probabilità di sopravvivenza alla donna malata; come abbiamo visto, la diagnosi precoce viene pesantemente ostacolata dall'asintomaticità – o comunque dall'aspecificità dei sintomi – legata all'esordio della malattia.

Non appena viene scoperto il tumore alle ovaie, la donna dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nel più breve tempo possibile, indispensabile per consentire una stadiazione terapeutica. Chiaramente, il trattamento chirurgico sarà più o meno radicale, in base alla gravità del cancro.

Fra le opzioni chirurgiche cui si può ricorrere in base all'estensione della neoplasia ricordiamo:

Isterectomia totale: asportazione dell'utero;

Salpingo-ovariectomia: escissione delle ovaie e delle tube di Falloppio (salpingi);

Rimozione parziale dell'omento (lo strato sieroso che riveste la cavità addominale e pelvica);

Rimozione dei linfonodi o di altri tessuti nell'addome.

Dopo l'intervento chirurgico, la paziente viene generalmente sottoposta a trattamento con farmaci chemioterapici, al fine di distruggere eventuali cellule maligne che non sono state prelevate durante l'intervento.

La chemioterapia può essere utilizzata anche nel caso di recidive.

Fra i farmaci che si possono impiegare nel trattamento chemioterapico del tumore dell'ovaio, ricordiamo:

Il carboplatino , un agente alchilante a base di platino;

, un agente alchilante a base di platino; Il cisplatino , un altro agente alchilante a base di platino che, solitamente, viene usato nel trattaento del cancro dell'ovaio avanzato o metastatico;

, un altro agente alchilante a base di platino che, solitamente, viene usato nel trattaento del cancro dell'ovaio avanzato o metastatico; Il paclitaxel , un agente antimitotico;

, un agente antimitotico; La doxorubicina , un antibiotico antraciclinico dotato di attività antineoplastica;

, un antibiotico antraciclinico dotato di attività antineoplastica; Il melfalan , un altro agente alchilante, generalmente usato nel trattamento del carcinoma ovarico avanzato;

, un altro agente alchilante, generalmente usato nel trattamento del carcinoma ovarico avanzato; Il topotecan , un inibitore della topoisomerasi di tipo 1 che viene utilizzato nel trattamento del carcinoma dell'ovaio metastatizzato quando i trattamenti di prima linea hanno fallito;

, un inibitore della topoisomerasi di tipo 1 che viene utilizzato nel trattamento del carcinoma dell'ovaio metastatizzato quando i trattamenti di prima linea hanno fallito; Il bevacizumab, un anticorpo monolclonale generalmente impiegato in associazione ad altri tumorali in pazienti con recidiva di carcinoma ovarico epiteliale.