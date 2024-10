Il tabagismo e l' abuso di alcol rappresentano i due fattori di rischio maggiormente implicati nell'esordio del cancro all'esofago, benché non sia ancora stata individuata una causa univoca e precisa.

Farmaci per curare il tumore all'esofago

Il tumore all'esofago localizzato (circoscritto) o comunque ad estensione regionale può essere trattato con endoscopia operativa (quando è molto superficiale) o tramite trattamento chirurgico con esportazione dell'esofago e dei linfonodi regionali. Da ricordare, tuttavia, che non sempre è possibile intervenire con trattamenti chirurgici: ciò dipende dallo stadio di avanzamento del tumore al momento della diagnosi.

La radioterapia viene talvolta utilizzata prima di sottoporre il paziente al trattamento chirurgico poiché grazie ad essa è possibile ridurre la massa tumorale prima dell'asportazione.

Fra i farmaci per la cura del tumore all'esofago ritroviamo chemioterapici, quali:

Il cisplatino , un derivato del platino appartenente alla classe degli agenti alchilanti;

, un derivato del platino appartenente alla classe degli agenti alchilanti; L' oxaliplatino , altro derivato del platino;

, altro derivato del platino; Il 5-fluorouracile , principio attivo citostatico appartenente alla classe degli antimetaboliti;

, principio attivo citostatico appartenente alla classe degli antimetaboliti; La capecitabina , principio attivo appartenente alla classe degli antimetaboliti; si tratta di un profarmaco che, in seguito a metabolismo, viene trasformato in 5-fluorouracile;

, principio attivo appartenente alla classe degli antimetaboliti; si tratta di un profarmaco che, in seguito a metabolismo, viene trasformato in 5-fluorouracile; L'epirubicina, un antibiotico antraciclinico ad azione antitumorale.

I suddetti antitumorali possono essere usati in associazione fra loro, come avviene, ad esempio, nel caso del trattamento ECF, un protocollo terapeutico che prevede la somministrazione di epirubicina (E), cisplatino (C) e 5-fluorouracile (F).