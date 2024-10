Farmaci per il tumore al rene: quali sono le terapie?

Per approfondire:

Il carcinoma renale a cellule chiare (dette così perché ricche di glicogeno e lipidi ) rappresenta la forma tumorale più comune del cancro al rene (65%): questa neoplasia comporta numerose alterazioni delle cellule localizzate nel tubulo renale . Tra le altre forme frequenti di cancro al rene, non possiamo dimenticare il carcinoma papillare di tipo I e II, e il carcinoma dei dotti collettori . Ancora, il cancro al rene può originare nella pelvi renale e a livello delle cellule transizionali.

I maschi sono più colpiti da tumore al rene rispetto le donne, specie se anziani e geneticamente predisposti. Infine, sembra che anche l'esposizione - per motivi lavorativi - a sostanze come metalli pesanti e derivati del petrolio possa favorire il cancro al rene.

Quello che le statistiche mettono in luce, è che il tumore al rene è fortemente influenzato da fumo , obesità e ipertensione ; di conseguenza, i fumatori, i soggetti in evidente sovrappeso e gli ipertesi sono i target più possibili e probabili del cancro al rene.

In fase avanzata, i sintomi maggiormente ricorrenti sono: anemia , astenia e malessere generale, diminuzione ponderale, inappetenza, mal di schiena , presenza di una massa di consistenza solida nell'addome, urine scure e/o sanguinolente.

Il tumore del rene esordisce in maniera pressoché asintomatica o comunque con sintomi aspecifici e vaghi; di conseguenza, il cancro tende ad essere diagnosticato quando si trova nello stadio avanzato.

Farmaci per la cura del tumore al rene

I trattamenti impiegati in terapia per la cura del tumore al rene sono diversi in base allo stadio di avanzamento della neoplasia e alla localizzazione delle cellule malate. Fra gli approcci terapeutici cui si può ricorrere, ritroviamo:

Asportazione chirurgica del tumore insieme alla terapia mirata a bersaglio molecolare;

Immunoterapia;

Terapia biologica;

Radioterapia.

La chemioterapia, quando usata, prevede l'uso di farmaci citotossici; tuttavia, il tumore al rene risulta essere decisamente resistente ai trattamenti chemioterapici, perciò questi vengono questi solo in casi particolari.

Fra gli altri farmaci per il tumore al rene ritroviamo quelli utilizzati nell'ambito:

Della terapia mirata a bersaglio molecolare , che prevede la somministrazione di principi attivi che agiscono contro un bersaglio specifico presente nelle cellule tumorali; fra questi ricordiamo: Il sunitinib; Il pazopanib; L'axitinib; Il tivozanib; Il cabozatinib; L'everolimus; Il temsirolimus.

, che prevede la somministrazione di principi attivi che agiscono contro un bersaglio specifico presente nelle cellule tumorali; fra questi ricordiamo: Dell' immunoterapia , che prevede la somministrazione di anticorpi monoclonali quali il nivolumab o del pembrolizumab, da solo o in associazione ad axitinib.

, che prevede la somministrazione di anticorpi monoclonali quali il nivolumab o del pembrolizumab, da solo o in associazione ad axitinib. Della terapia ormonale che, nel caso del cancro al rene, prevede la somministrazione di medrossiprogesterone acetato, un principio attivo di sintesi che simula il progesterone - ormone sessuale femminile - i cui meccanismi d'azione per lo svolgimento dell'azione terapeutica in presenza di tumore al rene non sono tuttavia ancora chiari.

Altri farmaci che possono essere usati nel trattamento del cancro del rene, sono:

Il bevacizumab, di solito in associazione a chemioterapia;

L'interleuchina-2, usata nel trattamento del carcinoma metastatico.