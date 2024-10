Farmaci per la cura del tumore al polmone

Per approfondire:

Il cancro ai polmoni origina nelle cellule che rivestono i bronchi e, danneggiando un organo vitale, s'inserisce tra le malattie potenzialmente mortali; tant'è che costituisce la principale causa di morte per tumore nei Paesi industrializzati.

Dalle statistiche si evince che il 20% dei tumori al polmone è rappresentato da microcitomi (tumori a piccole cellule ) ed il restante 80% si tripartisce in carcinoma a grandi cellule, carcinoma epidermoide e adenocarcinoma .

Con il termine tumore al polmone si vogliono indicare, in maniera generica, un grippo di diverse patologie neoplastiche maligne che interessano i polmoni . Sono diverse, infatti, le tipologie di cancro che possono interessare questi organi.

Il tumore al polmone è strettamente associato al fumo, sia attivo che passivo: a detta di ciò, è comprensibile come l' abolizione del fumo sia un'importantissima regola per prevenire il cancro al polmone . Questa forma neoplastica è influenzata pesantemente anche dall'esposizione frequente a metalli pesanti , amianto e inquinamento .

Il trattamento del cancro al polmone, come del resto accade per la maggior parte dei tumori, è fortemente influenzato dal tipo di tumore manifestato, dalla sua estensione (proliferazione delle cellule malate), dal tipo di cellule colpite e dalle condizioni di salute del malato.

Farmaci per il tumore al polmone a piccole cellule

Per il trattamento dei tumori polmonari a piccole cellule (microcitomi), i derivati del platino (come cisplatino o carboplatino) sono i farmaci d'elezione nel trattamento del cancro al polmone a piccole cellule. Spesso vengono associati ad altri farmaci, come ad esempio l'etoposide.

Alla chemioterapia antitumorale può essere associata anche la radioterapia, qualora l'oncologo lo ritenesse necessario.

Raramente per i tumori a piccole cellule è necessario l'intervento chirurgico.

Farmaci per il tumore al polmone non a piccole cellule

Nell'ambito del trattamento dei tumori polmonari non a piccole cellule, la chirurgia rappresenta sicuramente l'opzione terapeutica di prima scelta per i tumori operabili. Successivamente, la chemioterapia adiuvante è importante per dare una maggior garanzia al paziente di aver debellato tutte le cellule malate.

Qualora il tumore al polmone non fosse operabile chirurgicamente, la chemioterapia associata alla radioterapia al torace è la combinazione terapeutica che l'oncologo può decidere di adottare.

Anche nella cura del cancro al polmone non a piccole cellule, i derivati del platino - quali cisplatino e carboplatino - sono fra i farmaci maggiormente usati; a questi possono essere associati:

Docetaxel , principio attivo appartenente alla classe dei taxani;

, principio attivo appartenente alla classe dei taxani; Gemcitabina , antineoplastico ad azione citotossica;

, antineoplastico ad azione citotossica; Irinotecan , un inibitore della topoisomerasi;

, un inibitore della topoisomerasi; Topotecan , un altro inibitore della topoisomerasi;

, un altro inibitore della topoisomerasi; Alcaloidi della vinca ad azione antimitotica, come vinorelbina , vindesina e vincristina ;

, e ; Paclitaxel , un altro principio attivo appartenente alla classe dei taxani;

, un altro principio attivo appartenente alla classe dei taxani; Antibiotici ad azione antitumorale, come doxorubicina, epirubicina, mitomicina e gemcitabina.

Nell'ambito del trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule, l'oncologo può altresì ricorrere all'uso di:

Anticorpi monoclonali , quali il bevacizumab , il nivolumab o il pembrolizumab ;

, quali il , il o il ; Inibitori della crescita tumorale, come afatinib, ceritinib, erlotinib, crizotinib e gefitinib.

