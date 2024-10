Il carcinoma epatocellulare, ossia un tumore epatico primitivo, è strettamente correlato alla cirrosi e ad alcune forme di epatite ; ne consegue che limitare l'assunzione di alcolici ed evitare rapporti sessuali non protetti (fattori di rischio per la cirrosi e l'epatite virale ) costituiscono importanti linee guida per la profilassi della cirrosi, dunque anche del tumore al fegato.

Le cause del tumore al fegato non sono ancora del tutto note, ma diversi sono i fattori di rischio connessi alla sua insorgenza.

Uno dei limiti più pesanti per la cura del tumore al fegato è rappresentato dalla sua diagnosi: infatti, il cancro non esordisce con alcun sintomo particolare, pertanto l'individuo non si rende conto di essere malato.

Farmaci per il tumore al fegato

L'approccio terapeutico del tumore al fegato dipende dal tipo di tumore manifestato, dalla sua estensione e dalle condizioni generali del paziente.

I trattamenti cui si può ricorrere sono diversi, quali:

Chirurgia;

Radioterapia;

Procedure interventistiche volte all'eliminazione del tumore, come l'embolizzazione, la chemioembolizzazione o l'ablazione;

Ipertermia;

SIRT (radioterapia interna selettiva);

Chemioterapia e altri farmaci antitumorali.

I suddetti trattamenti possono essere impiegati singolarmente o in combinazione. Sarà l'équipe medica che ha in cura il paziente a stabilire, caso per caso, come è meglio procedere.

Restando nell'ambito dei farmaci per la cura del tumore al fegato, l'oncologo può decidere di ricorrere alla somministrazione di:

Farmaci chemioterapici , quali: Il cisplatino , un derivato del platino appartenente alla classe degli agenti alchilanti; La gemcitabina , un principio attivo antibiotico ad azione citotossica; Il 5-fluorouracile , chemioterapico appartenente alla classe degli antimetaboliti; L' epirubicina , un antibiotico antraciclinico ad azione citotossica.

, quali: Farmaci inibitori della crescita tumorale quale è il sorafenib.