La tubercolosi è causata dal bacillo Mycobacterium tuberculosis, anche noto come bacillo di Koch . La trasmissione avviene per via aerea, tramite microgoccioline di saliva infette ( droplets ). È bene ricordare che spesso il sistema immunitario è in grado di debellare l'infezione non appena il bacillo entra a contatto con l'organismo.

Farmaci per la cura della Tubercolosi

Il trattamento della tubercolosi è piuttosto complesso e lungo in quanto comprende la somministrazione di molteplici farmaci ad azione antibatterica e antibiotica che richiedono tempi di somministrazione protratti nel tempo.

L'isoniazide è uno dei principi attivi maggiormente impiegati nella terapia farmacologica della tubercolosi; ad esso si aggiungono la rifampicina, l'etambutolo, la rifabutina e la pirazinamide.

A seconda dei casi, questi farmaci possono essere somministrati da soli o in associazione fra loro (esistono medicinali che contengono già una combinazione di due o più dei suddetti principi attivi), sia per la terapia di attacco che per la terapia di mantenimento.

Naturalmente, la terapia per la tubercolosi dovrà essere prescritta dallo specialista in seguito a diagnosi. Il medico si occuperà quindi di individuare la strategia terapeutica che meglio si adatta a ciascun caso, in funzione della gravità della patologia, del suo stadio e dei distretti corporei coinvolti e a seconda dell'età del paziente e del suo stato di salute.

Affinché il trattamento sia efficace e onde evitare la nascita di antibiotico resistenza - fenomeno che, purtroppo, sta diventando molto comune anche nell'ambito del trattamento della tubercolosi - è di fondamentale importanza seguire la terapia nelle modalità e per tutto il tempo prescritto dallo specialista.

Come abbiamo detto, però, la terapia farmacologica può essere molto lunga e avere una durata variabile fra i 6-8 mesi fino ad arrivare ai 18-24 mesi.

A causa del preoccupante incremento della resistenza agli antibiotici, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e le Associazioni scientifiche hanno messo a punto una strategia terapeutica nota come DOT - dall'inglese Directly Observed Therapy - e traducibile in italiano come "Terapia Osservata Direttamente". Introdotta per la prima volta negli anni novanta, ancora oggi la DOT è considerata come uno dei metodi più efficaci per la cura della tubercolosi e per prevenire l'insorgenza di resistenza agli antibiotici. Più nel dettaglio, si tratta di un regime terapeutico con il quale il sanitario si assicura che il paziente assuma la corretta dose di farmaci per lui prescritta ogni giorno.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della tubercolosi sopra riportate hanno solo un fine informativo e non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente . Consultare sempre il proprio medico curante e lo specialista prima di assumere qualsiasi farmaco o prodotto per la cura della tubercolosi e attenersi a tutte le indicazioni da esso fornite. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi sempre al medico.

