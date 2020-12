In altre parole, la tosse consiste nella rapida ed energica espulsione dell'aria dai polmoni , al fine di liberare le vie aeree da un'ostruzione generata da muco , materiale (es. cibo non direzionato verso l' esofago ) o liquidi.

Come accennato, la tosse è un meccanismo di difesa messo in atto dal nostro organismo nel tentativo di liberare le vie aeree da sostanze ritenute estranee. Essa non rappresenta una malattia in sé ma costituisce un sintomo. Oltre ad essere scatenata dall'inalazione di sostanze irritanti , ad esempio, la tosse può essere provocata da patologie di base di varia natura e di differente gravità. Fra queste ricordiamo:

Le informazioni sui farmaci per il trattamento della tosse non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere farmaci per la cura della tosse.

Il tipo di sintomi che si possono manifestare in associazione alla tosse varia in funzione della causa che l'ha scatenata.

Farmaci per la Cura della Tosse

In linea generale, prima di seguire una terapia farmacologica per trattare la tosse è indispensabile risalire alla causa scatenante.

Considerato che l'abitudine tabagica rientra tra le più frequenti cause di tosse cronica, è evidente che smettere di fumare costituisce la soluzione più giusta ed intelligente.

Quando la tosse dipende, invece, da un insulto batterico, il paziente viene normalmente curato con antibiotici mirati per quel dato patogeno.

Ad ogni modo, è fondamentale ricordare che per curare il sintomo tosse si deve curare anzitutto la malattia che ne sta alla base: la guarigione di quest'ultima comporta, di riflesso, l'allontanamento della tosse.

L'emissione dell'espettorato, che contraddistingue la tosse grassa, costituisce di per sé una forma di difesa naturale: nel catarro, infatti, si accumulano i batteri e le particelle estranee che, quando ritenuti, possono peggiorare la condizione preesistente. A detta di ciò, ben si comprende come la somministrazione di farmaci che rallentano il fisiologico meccanismo di eliminazione del muco non sia indicata. Se la consistenza dell'espettorato è eccessivamente densa, per favorirne l'espulsione, è possibile ricorrere all'assunzione di fluidificanti o mucolitici.

L'irritazione della mucosa bronchiale può anche essere ridotta con l'assunzione di bevande calde (es. brodo, latte) e con l'inalazione di sostanze balsamiche (suffumigi).

NOTA BENE Di seguito sono riportati i principali tipi di farmaci che si possono impiegare per contrastare la tosse; tuttavia, va precisato e ricordato che spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base al tipo e alla gravità della malattia o del disturbo che ha originato la tosse, allo stato di salute dello stesso paziente ed alla sua risposta alla cura.

Farmaci Sedativi della Tosse

I sedativi della tosse sono farmaci che vengono utilizzati per il trattamento della tosse secca. Agiscono impedendo lo stimolo tussivo direttamente a livello centrale. Va da sè che il loro impiego non deve essere effettuato in presenza di espettorato (tosse grassa), poiché ostacolerebbero la fuoriuscita dello stesso favorendone invece il ristagno.

Fra i principi attivi rientranti in questo gruppo, ricordiamo:

Codeina (Hederix plan®): alle opportune dosi, la codeina, un oppioide impiegato nel trattamento dle dolore, può essere utilizzata anche come antitussivo;

(Hederix plan®): alle opportune dosi, la codeina, un oppioide impiegato nel trattamento dle dolore, può essere utilizzata anche come antitussivo; Destrometorfano (Aricodil Tosse®, Bisolvon Tosse Sedativo®, Lisomucil Tosse Sedativo®, ecc.);

(Aricodil Tosse®, Bisolvon Tosse Sedativo®, Lisomucil Tosse Sedativo®, ecc.); Butamirato (Froben Tosse Secca®, Sinecod Tosse Sedativo®);

(Froben Tosse Secca®, Sinecod Tosse Sedativo®); Dropropizina (Domutussina®).

Farmaci Espettoranti e Mucolitici

Gli espettoranti e mucolitici vengono utilizzati in presenza di espettorato per favorirne l'espulsione e per diminuirne la viscosità.

Fra i principi attivi espettoranti ricordiamo la guaifenesina (Actigrip Tosse Mucolitico®, Vicks tosse Fluidificante®, Bronchenolo Sedativo Fluidificante®), la si trova all'interno di vari medicinali, sia da sola che in associazione al sedativo della tosse destrometorfano.

Fra i principi attivi mucolitici, invece, ricordiamo:

Acetilcisteina (Dissolvin®, Fluimucil®, Solmucol Mucolitico®);

(Dissolvin®, Fluimucil®, Solmucol Mucolitico®); Carbocisteina (Coryfin Mucolitico®, Fluifort®);

(Coryfin Mucolitico®, Fluifort®); Bromexina (Bisolvon®, Froben Tosse Grassa®);

(Bisolvon®, Froben Tosse Grassa®); Erdosteina (Erdotin®, Esteclin®);

(Erdotin®, Esteclin®); Ambroxolo (Mucosolvan®, Ambrotus®, Ambromucil®).

Antibiotici e Tosse

L'uso di farmaci antibiotici per contrastare la tosse ha significato solo se il sintomo è stato causato da un'infezione o da una sovrainfezione di natura batterica.

La scelta del farmaco spetta al medico e dipende dal tipo di patogeno responsabile dell'insulto e dalla gravità della malattia. Si raccomanda pertanto, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla suddetta figura sanitaria.