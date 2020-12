I vari tipi di tendinite che possono insorgere prendono il nome dalla sede in cui si trova il tendine colpito (come, ad esempio, l'epicondilite o" gomito del tennista " e la tendinite d'Achille ).

All'insorgenza di questa patologia infiammatoria possono contribuire eventuali traumi e/o stiramenti , la pratica di sport in cui vengono utilizzati prevalentemente determinati tipi di articolazioni e muscoli (come, ad esempio, la danza, il tennis, ecc.) e i vizi posturali .

Le informazioni sui farmaci per il trattamento della tendinite non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere farmaci per il trattamento della tendinite di qualsiasi tipo.

Il sintomo tipico della tendinite è il dolore al movimento o alla palpazione, avvertito in corrispondenza della sede corporea in cui si trova il tendine colpito dall'infiammazione.

Farmaci per la Cura della Tendinite

I farmaci utilizzati per la cura della tendinite sono perlopiù antinfiammatori non steroidei (FANS), il cui compito è quello di ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore causato dalla patologia.

Shutterstock

In situazioni più gravi, potrebbe essere necessario ricorrere a iniezioni locali di corticosteroidi, anche se l'infiltrazione fornisce benefici maggiori del trattamento con FANS solo nel breve termine. Infatti, come accennato, ripetute infiltrazioni di farmaci steroidei possono aumentare il rischio di rottura dello stesso tendine.

Ad ogni modo, il trattamento della tendinite prevede anche che i pazienti rimangano a riposo, in modo da non sovraccaricare ulteriormente il tendine già infiammato, e che vengano applicati degli impacchi di ghiaccio per ridurre il gonfiore e il dolore.

In caso di lesioni gravi e rottura del tendine è necessario ricorrere alla chirurgia, cui deve far seguito un'adeguata fisioterapia per ripristinare il normale movimento dell'articolazione, dei muscoli e dello stesso tendine.

NOTA BENE Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro la tendinite ed alcuni esempi di specialità farmacologiche. Ad ogni modo, spetta comunque al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

FANS

I farmaci antinfiammatori non steroidei costituiscono il trattamento di prima scelta per la cura della tendinite.

I FANS vengono impiegati in virtù delle loro proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Solitamente, sono somministrati per via orale o per via cutanea (sotto forma di gel, crema o cerotti medicati), ma la maggior parte dei FANS è disponibile anche in formulazioni farmaceutiche adatte ad altre vie di somministrazione (come, ad esempio, quella rettale o parenterale).

Fra i vari principi attivi impiegati nel trattamento della tendinite, ricordiamo:

L'esatta posologia dei diversi medicinali a base di antinfiammatori non steroidei da impiegare nel trattamento della tendinite deve essere stabilita dal medico, in funzione della gravità dell'infiammazione e delle condizioni del paziente. Pertanto, è indispensabile attenersi strettamente alle indicazioni fornite da quest'ultimo.

Corticosteroidi

In alcuni casi, per la cura della tendinite, potrebbe rendersi necessario il ricorso a infiltrazioni con corticosteroidi. Questo tipo di trattamento è molto delicato e deve essere eseguito solo da personale specializzato, poiché vi è il rischio di provocare gravi danni e la rottura del tendine.

Metilprednisolone (Depo-Medrol ®): il metilprednisolone è utilizzato nella cura della tendinite (in particolare, dell'epicondilite) in associazione a lidocaina (un anestetico locale). La quantità esatta di farmaco da somministrare varia in funzione della gravità dell'infiammazione e del distretto corporeo colpito dalla stessa.

Per approfondire: