"TBE" è l'acronimo di Tick Borne Encephalitis, meglio nota in italiano come encefalite da zecche .

La zecca ne costituisce il serbatoio e il vettore: mordendo animali infetti (come pecore, roditori, marmotte, ecc.), la zecca si infetta e, nel pasto successivo, può trasferirlo al nuovo ospite che può essere, per l'appunto, l'uomo.

L' agente eziologico imputato nella TBE è un virus a RNA , a singolo filamento, appartenente alla famiglia delle Flaviviridae. Come già detto, infatti, si tratta di un arbovirus appartenente al genere Flavivirus. Il virus in questione viene trasmesso all'uomo dal morso di zecche infette, in particolare, appartenenti al genere Ixodes .

In molti casi, l'infezione rimane asintomatica ; in caso contrario, i sintomi possono comparire dopo un periodo di incubazione variabile dai 2 ai 28 giorni.

Più che di terapia farmacologica vera e propria, per la TBE si dovrebbe parlare di terapia di supporto , dal momento che non è ancora stata individuata una cura completamente risolutiva per la malattia. Il trattamento farmacologico dell'encefalite da zecche mira quindi a controllare i sintomi manifestati dal paziente.

Prevenzione: la vaccinazione contro la TBE

Sono disponibili vaccini per la profilassi dalla TBE, l'immunizzazione, infatti, è in grado di offrire la protezione più efficace dalla malattia.

Si raccomanda caldamente la vaccinazione prima di intraprendere escursioni o viaggi in zone potenzialmente a rischio, come ad esempio boschi, luoghi montani e, più in generale, nelle aree in cui la TBE presenta un carattere endemico.

Esistono anche vaccini contro l'encefalite da zecche indicati per la prevenzione post-esposizione, la cui efficacia è garantita quando somministrati entro le 48 ore dal contatto con una zecca potenzialmente infetta.

