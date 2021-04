Al momento non esistono dei farmaci per la cura della sindrome da stanchezza cronica.

Gli approcci terapeutici che vengono effettuati, pertanto, sono mirati solo a ridurre i sintomi indotti dalla sindrome, nel tentativo di migliorare la qualità della vita dei pazienti che ne soffrono.

Purtroppo, il successo delle strategie terapeutiche non sempre è assicurato e la risposta dei pazienti può variare molto da un individuo all'altro. In alcuni casi, addirittura, si può assistere a un peggioramento della sintomatologia.

Ad ogni modo, il trattamento sintomatico della sindrome da stanchezza cronica prevede che i pazienti seguano una terapia cognitivo-comportamentale. Accanto a questa strategia terapeutica, inoltre, si può intraprendere una terapia basata sull'esercizio fisico graduale. Tale terapia prevede lo svolgimento di attività fisica con piccoli e graduali incrementi dell'intensità e della durata dello stesso esercizio. Tuttavia, i risultati possono essere estremamente variabili da paziente a paziente.

Nei pazienti in cui la sindrome da stanchezza cronica è tanto severa da portare all'insorgenza di depressione, il medico può decidere d'intervenire attraverso la somministrazione di farmaci antidepressivi associata a un'adeguata psicoterapia.

Infine, nel caso in cui la mialgia e l'artralgia provocate dalla sindrome siano particolarmente intense, può essere utile il ricorso a farmaci antidolorifici, ma solo su consiglio del medico.

In caso di disturbi del sonno, se lo rietiene necessario, il medico può altresì ricorrere alla somministrazione di farmaci per dormire (farmaci ipnotico sedativi, o sedativo-ipnotici che dir si voglia).

NOTA BENE

Le informazioni sui farmaci per la cura della sindrome da stanchezza cronica sopra riportate non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale trattamento meglio si addice a ciascun paziente, quale principio attivo è utile somministrare e con quale posologia, in funzione della gravità della malattia, della tipologia dei sintomi manifestati e della risposta dello stesso paziente al trattamento.

Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia tipo di farmaco contro la sindrome da stanchezza cronica.