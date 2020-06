Le cause scatenanti la sindrome di Asperger non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, esiste un'ipotesi secondo cui il disturbo sarebbe causato da una mutazione genetica. Ad oggi, la ricerca scientifica si sta impegnando per chiarire questo aspetto nei dettagli.

Farmaci e Terapie

Partiamo con il dire che NON esistono farmaci per trattare la sindrome di Asperger.

Gli approcci terapeutici che vengono messi in campo mirano a migliorare alcuni aspetti dell'individuo con sindrome di Asperger, come quelli comunicativi e sociali, ma anche - quando presenti - i disturbi che si possono associare alla sindrome in questione.

Ad esempio, per migliorare le interazioni sociali e gli aspetti inerenti la comunicazione, è possibile ricorrere all'uso della terapia logopedica e all'analisi comportamentale applicata; per migliorare i deficit motori, invece, può rivelarsi utile il ricorso alla fisioterapia; o ancora, in presenza di disturbi psichiatrici come le ossessioni maniacali può essere utile il ricorso alla psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Nel caso in cui vi sia la presenza di disturbi di tipo psichiatrico, il medico può - qualora lo ritenesse necessario - anche ricorrere al trattamento farmacologico, prescrivendo farmaci specifici per trattare il disturbo psichiatrico che affligge il paziente.

Trattamento degli Episodi Maniacali

In presenza di disturbi maniacali, qualora il medico ritenga necessario ricorrere all'uso di farmaci, esso può decidere di prescrivere la somministrazione di antipsicotici come l'olanzapina, l'aripiprazolo o il risperidone.

Trattamento della Depressione

Nel caso in cui alla sindrome di Asperger si associno disturbi depressivi, se il medico lo ritiene necessario, può trattarli ricorrendo all'uso di farmaci antidepressivi. Quelli maggiormente impiegati in questo senso sono gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (SSRI).

Trattamento del Deficit di Attenzione e Iperattività

Quando alla sindrome di Asperger si associa il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, se il medico lo ritiene opportuno può ricorrere all'uso di principi attivi aventi indicazioni terapeutiche specifiche per questo tipo di disturbo, quali sono la guanfacina e il metilfenidato.

NOTA BENE Il ricorso all'uso di farmaci per trattare le condizioni e i disturbi che possono associarsi alla sindrome di Asperger è un'eventualità che deve essere attentamente valutata, caso per caso, dal medico. Per nessun motivo si deve ricorrere all'auto-terapia assumendo medicinali che non siano stati da esso prescritti. In caso di dubbi, rivolgersi sempre a questa figura sanitaria.

