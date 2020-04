Farmaci per la Cura della Sindrome del Colon Irritabile

Data la molteplicità di fattori eziologici, i farmaci utili per la sindrome del colon irritabile sono mirati essenzialmente alla cura dei sintomi; pertanto, sarà il medico a prescrivere il farmaco più adatto.

Anticolinergici-antispastici (antimuscarinici): sono impiagati nel trattamento della sindrome del colon irritabile perché riducono la secrezione gastrica e la motilità intestinale, tipici sintomi del colon irritabile.

Antidepressivi triciclici: esercitano un'azione antidepressiva ed analgesica. È stato osservato che la sindrome dell'intestino irritabile è direttamente correlata anche all'umore: i fattori psicogeni possono causare stitichezza o tensione intestinale. Pertanto, l'impiego di questi farmaci per brevi periodi e alla posologia prescritta dal medico è utile per migliorare l'umore e alleviare i sintomi dell'intestino irritabile.

Lassativi

Antibiotici (quando la causa responsabile dell'intestino irritabile è imputabile ad un'infezione batterica)

A differenza di patologie più serie che interessano l'intestino (es. Morbo di Crohn, colite ulcerosa), la sindrome del colon irritabile non viene considerata una malattia grave, visto che non è di natura infiammatoria, non altera la mucosa intestinale e non è un fattore di rischio per il tumore al colon-retto.