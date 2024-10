Farmaci per la secchezza oculare: quali sono utili?

Per la stragrande maggioranza dei pazienti che lamentano secchezza oculare, il trattamento d'elezione, piuttosto semplice, consiste nella somministrazione di farmaci da banco per uso oftalmico, quali sono i colliri.

Quando il fenomeno è ricorrente e la secchezza oculare provoca alterazioni alla vista - anche lievi - si raccomanda di rivolgersi al medico per un controllo specialistico approfondito: abbiamo visto, infatti, che la secchezza oculare può essere un sintomo di malattie anche gravi, pertanto la diagnosi precoce sarà utile per verificare un'eventuale patologia di fondo.

Da sottolineare che il trattamento dipende, chiaramente, dalla causa che ha originato il disturbo.

Qualora la secchezza oculare fosse spia accesa di anomalie a livello dell'occhio, artrite reumatoide o lupus, la scelta verso cui indirizzare la cura sarà evidentemente diversa.

Le lacrime artificiali sono preparazioni oftalmiche che costituiscono il trattamento di prima linea della secchezza oculare. Esse, infatti, sono formulata in maniera tale da simulare la composizione delle lacrime naturali. Fra gli attivi che possono essere contenuti in prodotti di questo tipo, ricordiamo la carbossimetilcellulosa, l'ipromellosa e l'acido ialuronico.

Questi prodotti hanno lo scopo di lubrificare l'occhio e proteggerlo negli stati di secchezza oculare. Un esempio è dato dalle pomate oftalmiche a base di paraffina liquida e vaselina bianca.

I colliri antibiotici vengono utilizzati quando alla base della secchezza oculare vi è un'accertata infezione batterica.

Quando la xerosi oculare rappresenta la ocnseguenza di una carenza di vitamina A, il medico può intervenire prescrivendone un'adeguata supplementazione.

NOTA BENE

Quanto riportato in questo articolo ha un fine puramente informativo e non intende sostituirsi al parere del medico o dell'oculista. Il tipo di farmaco da utilizzare e la sua posologia dovranno essere stabilite dal medico o dallo specialista su base individuale per ciascun paziente, in funzione delle cause che stanno alla base della secchezza oculare.