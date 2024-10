Svariate ed eterogenee le cause scatenanti la sciatica: il dolore del nervo sciatico può conseguire ad alcune posture scorrette protratte per lunghi periodi, ma anche a stress , problemi di natura fisica o, persino, psicologica. L' ernia al disco costituisce uno tra i fattori causali più comuni della sciatica.

L'intensità del dolore varia in base alla causa scatenante: alcuni pazienti lamentano una sensazione costante di formicolio , altri un dolore atroce, altri ancora descrivono il disagio come una forte scossa elettrica. Spesso, il dolore si acutizza in concomitanza di un colpo di tosse o di uno starnuto ; l'intorpidimento muscolare può degenerare anche nella perdita di controllo della vescica o dell' intestino (raro).

Farmaci per la sciatica: quali sono?

Il trattamento per la sciatica è subordinato alla causa che ha provocato il dolore: spetta al medico decidere in quale modo intervenire per placare il dolore e, quando possibile, allontanare definitivamente la sciatalgia. In alcuni casi, si consiglia il riposo forzato ed alcune piccole modifiche sulle abitudini comportamentali e posturali.

In molti pazienti che ne sono affetti, il dolore derivato dalla sciatica viene minimizzato con semplici pratiche, consistenti sia nella somministrazione di farmaci antidolorifici o antinfiammatori che nella terapia di tipo fisico-riabilitativo.

I farmaci maggiormente impiegati in questo contesto sono il paracetamolo (principio attivo dotato di proprietà antidolorifiche) e i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) che, oltre ad esercitare un'azione antidolorifica, epletano anche un'aizone antiflogistica. Fra i FANS che si possono utilizzare, ricordiamo:

L'ibuprofene;

Il diclofenac;

Il naprossene.

In alcuni casi il medico potrebbe anche prescrivere l'assunzione di farmaci miorilassanti, in modo da ridurre la spasticità muscolare che può favorire lo stimolo doloroso.

Il paziente può avvalersi dell'ausilio di corsetti, stampelle e tutori, utili per ridurre la percezione di dolore, migliorando la qualità di vita, in particolare negli episodi acuti di sciatalgia).

Le pratiche riabilitative includono esercizi utili per sostenere la schiena, correggere la postura, irrobustire la muscolatura e migliorare la flessibilità del rachide, spesso resa difficoltosa a causa del dolore esercitato sul nervo sciatico.

L'ernia al disco, come abbiamo visto, è spesso un elemento predisponente la sciatica; di conseguenza, la cura dell'ernia al disco produrrà, di riflesso, anche allontanamento del dolore sciatico.

In parallelo alla terapia riabilitativa, si raccomanda di rivolgersi a massaggiatori specialisti in materia, fisioterapisti, osteopati o chiropratici (terapie alternative). Anche la ultrasuono-terapia sta prendendo piede per la cura del dolore associato alla sciatica.

Quando la sciatica è molto grave, dunque degenera al punto da compromettere la funzionalità della vescica o dell'intestino, è pensabile la chirurgia (discectomia o microdiscectomia).

NOTA BENE Quanto riportato in questo articolo ha un fine solamente informativo e non intende sostituirsi al consulto e alle indicazioni fornite dal medico o dallo specialista. In presenza di sciatica o sciatalgia, consultare sempre le suddette figure sanitarie prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o prodotto. Evitare l'auto-diagnosi, l'auto-terapia e l'auto-prescrizione di farmaci . Per qualsiasi dubbio o problema, rivolgersi sempre al medico o al proprio specialista di riferimento.

