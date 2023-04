Il contagio avviene attraverso la saliva o il muco di un paziente infetto, ma anche attraverso oggetti di uso comune (come posate, abiti, bicchieri, ecc.) sopra ai quali lo streptococco è in grado di sopravvivere relativamente a lungo.

Come accennato, la scarlattina è provocata da un'infezione batterica sostenuta dagli streptococchi beta emolitici di gruppo A, in particolar modo dallo Streptococcus pyogenes.

Farmaci per la Cura della Scarlattina

Trattandosi di un'infezione batterica, i farmaci utilizzati per la cura della scarlattina sono antibiotici a cui gli streptococchi risultano sensibili.

Per quel che riguarda la prevenzione, al momento non sono disponibili vaccini per la profilassi di questa malattia. Pertanto, l'unico modo per prevenire la contrazione dell'infezione è quello di evitare - per quanto possibile - il contatto con soggetti infetti.

Peniclline

Le penicilline sono gli antibiotici di prima scelta utilizzati per la cura della scarlattina. Fra i principi attivi maggiormente impiegati, ricordiamo:

Ad ogni modo, il tipo di penicillina da impiegare, così come il dosaggio, saranno stabiliti dal medico stabilita dal medico su base individuale, in funzione della gravità dell'infezione, delle condizioni fisio-patologiche del paziente e della sua età.

Macrolidi

Solitamente, gli antibiotici macrolidi vengono utilizzati nella terapia della scarlattina in quei pazienti che risultano allergici alle penicilline.

Fra i vari macrolidi che possono essere impiegati per la cura della scarlattina, ricordiamo:

L' eritromicina per via orale;

per via orale; La claritromicina per via orale.

Cefalosporine

Anche le cefalosporine, in alcuni casi, possono essere utilizzate per la cura della scarlattina. Tuttavia, non sono farmaci di prima scelta ed è quindi preferibile intraprendere terapie a base di penicilline o - qualora non fosse possibile il trattamento con queste ultime - a base di macrolidi.

Altri farmaci per il trattamento della Scarlattina

Nell'ambito della terapia della scarlattina, al fine di ridurre sintomi come febbre e dolore, è possibile - previo consulto medico - ricorrere all'utilizzo di altri farmaci come antipiretici, antidolorifici e antinfiammatori. I principi attivi più utilizzati in questo senso sono: