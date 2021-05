La rinorrea è un sintomo che accomuna numerose patologie a carico delle vie respiratorie (es. raffreddore , rinite allergica , sinusite ecc.): più precisamente, la rinorrea consiste in una sovrapproduzione di muco - spesso abbondante e piuttosto fluido - emesso dal naso . In gergo, la rinorrea viene definita semplicemente "naso che cola": non stiamo trattando una condizione patologica grave, quanto piuttosto un segno tipico di alcune malattie.

Farmaci per la Cura della Rinorrea

Essendo un sintomo, non è propriamente coretto parlare di "cura" per la rinorrea: difatti, l'obiettivo principe del trattamento consiste nell'allontanare il fattore scatenante e predisponente, sia questo un allergene, un virus o un elemento eziopatologico di altra natura.

Quando la rinorrea è espressione di un'allergia, i farmaci più indicati sono gli antistaminici; discorso differente va affrontato per la forma batterica o virale della rinorrea: in simili frangenti, si raccomanda di assumere antibiotici o antivirali (se necessario e se prescritti dal medico).

Alcuni pazienti che lamentano rinorrea ricorrente traggono beneficio dall'applicazione di spray nasali ad azione vasocostrittrice; tuttavia, va sottolineato che un utilizzo smodato di questi farmaci può provocare un effetto controproducente (rinite da farmaci).

Quando la rinorrea è un sintomo di malattie ben più gravi, come il cancro al naso, la cura più idonea - comunque sempre stabilita dal medico - può essere la chemioterapia.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della rinorrea non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto contro il naso che cola. Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro la rinorrea; tuttavia, ribadiamo nuovamente che spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base al tipo e alla gravità della malattia che ha scatenato il sintomo in questione, allo stato di salute del paziente e alla sua risposta alla cura.

Farmaci Antivirali

I farmaci antivirali possono essere utili in presenza di rinorrea causata dall'influenza. Naturalmente, sarà il medico a decidere se è il caso o meno di iniziare una terapia antivirale in simili situazioni.

Fra i principi attivi che si possono utilizzare in questo senso ricordiamo l'oseltamivir e il zanamivir.

Per approfondire:

Antibiotici

Gli antibiotici possono essere impiegati - sempre e solo dietro prescrizione medica - in presenza di rinorrea indotta da cause di natura batterica.

Può capitare che la rinorrea batterica viene accompagnata da una serie di sintomi diversi, come dolore facciale, lacrimazione, malessere generale, tosse, febbre, ecc. Per i motivi appena descritti, oltre all'antibiotico è possibile assumere sussidi terapeutici, come antidolorifici ed antipiretici.

I principi attivi che si possono utilizzare sono molteplici; fra questi ricordiamo l'amoxicillina e la moxifloxacina. Ad ogni modo, il tipo di principio attivo da assumere, così come il suo dosaggio verranno stabiliti dal medico caso per caso.

Nota : in associazione agli antibiotici, si raccomanda di assumere probiotici per il ripristino della flora batterica intestinale, alterata dalla somministrazione del farmaco.

Farmaci Antistaminici

Gli antustaminici possono essere utili nel trattare la rinorrea su base allergica (come la rinorrea indotta dalla rinite allergica). Fra i principi attivi che si possono impiegare ritroviamo l'azelastina, la clorfenamina, la loratadina e la desloratadina.

Corticosteroidi

Anche i farmaci corticosteroidi possono essere imiegati per il trattamento di patologie allergiche che possono causare rinorrea, ma non solo. Il loro impiego può essere utilizzato anche per trattare altre condizioni che potrebbero dare origine al sintomo in questione, come ad esempio, la poliposi nasale.

Fra i principi attivi che si possono impiegare in questo senso ritroviamo il mometasone e il beclometasone.

Ricordiamo che la terapia con farmaci di questo tipo va fatta solo ed esclusivamente se è il medico a prescriverla e solo sotto il suo controllo.