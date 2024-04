Si parla di “malattie da reflusso gastroesofageo ” quando il contenuto della cavità gastrica - liquido o solido - risale nell' esofago : il materiale parzialmente digerito è generalmente acido, pertanto può irritare e/o danneggiare la mucosa dell'esofago generando esofagite erosiva o non erosiva.

Farmaci per curare le malattie da reflusso gastroesofageo

In caso di malattie da reflusso gastroesofageo, i farmaci sono indispensabili per la guarigione completa dalla patologia e per limitare il danno dovuto al contatto del contenuto gastrico con l'esofago. Naturalmente, tali farmaci dovranno essere prescritti dal medico. Fra quelli che si possono impiegare ritroviamo:

Gli antiacidi contenenti alginati sono in grado di ridurre il reflusso proteggendo nel contempo la mucosa esofagea; inoltre, l'associazione antiacidi-alginati aumenta la viscosità del contenuto gastrico proteggendo la mucosa dell'esofago dal reflusso gastrico.

Stimolanti la motilità (procinetici)

La somministrazione di farmaci in grado di stimolare la motilità è consigliata in caso di malattie da reflusso gastroesofageo perché migliora la funzionalità del cardias ed accelera lo svuotamento gastrico. Fra questi farmaci ricordiamo la metaclopramide e il domperidone.

Gli antiacidi da banco non sono i farmaci di prima scelta per la cura delle malattie da reflusso gastroesofageo; ad ogni modo, la loro assunzione può, talvolta, alleggerire la sintomatologia da reflusso, diminuendo l'acidità gastrica. Si ricordano, ad esempio il bicarbonato di sodio e il carbonato di calcio.

Prevenzione Di seguito sono riportate alcune semplici regole di profilassi delle malattie da reflusso gastroesofageo: Astensione dal fumo

Aumentare l'attività fisica

Evitare bevande alcoliche e gassate

Evitare cioccolato, caffè e alimenti iperlipidici

Evitare di coricarsi dopo il pasto

Seguire le regole dettate dall'educazione alimentare

Ridurre il peso (quando necessario) Il cambiamento dello stile di vita del paziente affetto da reflusso gastroesofageo, insieme all'uso di farmaci, è indispensabile per diminuire la gravità dei sintomi e per guarire completamente dalla malattia.

Altri articoli su 'Malattia da Reflusso Gastroesofageo'