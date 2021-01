Farmaci per la Cura della Prostatite

Purtroppo, la terapia per la cura della prostatite non è sempre semplice ed immediata; spesse volte la malattia richiede un trattamento farmacologico per molte settimane, sfruttando antibiotici/antibatterici in grado di penetrare profondamente nel tessuto prostatico.

Il trattamento, per altro, può dipendere dal tipo di rpostatite che affligge il paziente.

NOTA BENE Le informazioni sui farmaci per la cura della prostatite non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o rimedio contro la prostatite. Di seguito verranno riportati alcuni dei farmaci maggiormente impiegati nel trattamento della prostatite, tuttavia, le informazioni hanno solo fine illustrativo. Spetta, infatti al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura. In caso di dubbi, rivolgersi al medico.

Fluorochinoloni

I fluorochinoloni sono antibiotici che vengono utilizzati generalmente per via orale nel trattamento della prostatite batterica sia acuta che cronica.

Il trattamento della prostatite con questo tipo di farmaci può durare diverse settimane (addirittura, nelle prostatiti croniche si può arrivare fino a ben sei settimane di terapia).

Va precisato comunque che il trattamento con antibiotici dovrebbe essere guidato dai risultati delle colture effettuate.

Fra i principi attivi appartenenti alla famiglia dei fluorochinoloni che si possono impiegare per via orale nel tratatemnto della prostatite ricordiamo la ciprofloxacina e l'ofloxacina.

Per approfondire:

Antibiotici a Largo Spettro

In alcuni casi, è possibile ricorrere all'uso di antibiotici a largo spettro, come ad esempio, penicilline o cefalosporine.

L'utilizzo di antibiotici a largo spettro per via endovenosa può essere effettuato nei pazienti ospedalizzati con sospetta sepsi. In questo frangente, si potrebbe ricorrere all'uso di antibiotici come l'ampicillina (una penicillina) o come la gentamicina (un antibiotico amminoglicosidico). Anche in questi casi comunque, solitamente, la terapia antibiotica viene regolata in funzione dei risultati degli esami colturali.

NOTA BENE Naturalmente, l'uso di antibiotici nel trattamento delle prostatiti è utile e deve essere effettuato solo nei casi in cui la patologia sia di origine batterica.

FANS

I FANS (Farmaci Antinfiamamtori Non Steroidei) possono essere prescritti dal medico in caso di prostatite per il trattamento del dolore che la malattia può causare. Difatti, si tratta di farmaci dotati di attività sia antinfiammatoria che antidolorifica.

Benché molti medicinali a base di FANS siano liberamente acquistabili senza ricetta medica, è opportuno consultare sempre il proprio medico prima di assumerli.

Farmaci alfa-bloccanti

In alcuni casi, il medico potrebbe prescrivere il ricorso all'uso di farmaci alfa-bloccanti. L'impiego di simili farmaci - la cui attività consiste nel rilassamento della muscolatura liscia di vescica e prostata - potrebbe essere utile nel risolvere alcuni problemi urinari che si possono manifestare nell'ambito della prostatite.

Fra i principi attivi che si possono impiegare ricordiamo la terazosina, la tamsulosina e la doxazosina.