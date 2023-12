Farmaci per la cura della Polmonite

Come accennato, in molti casi, la polmonite dipende da infezioni batteriche, fungine o virali. Nel primo caso, la malattia viene curata con antibiotici mirati o a largo spettro. Quando la polmonite dipende da infezioni fungine, il paziente viene curato con antimicotici, mentre quando l'agente responsabile è un virus, si consiglia al malato di riposare e assumere ingenti quantità di liquidi. In quest'ultimo caso, eventualmente, se lo ritiene necessario, il medico può intraprendere un iter terapeutico basato sull'assunzione di farmaci antivirali.

Chiaramente, prima di prescrivere farmaci di qualsiasi tipo, il medico deve identificare la causa della polmonite, valutare il grado di severità dell'infezione e della sintomatologia, così come lo stato di salute generale dell'individuo.

Se la polmonite non è grave, questa può essere curata anche presso il domicilio del paziente.

Nelle forme più gravi, invece, potrebbero essere necessari una terapia respiratoria di supporto e il ricovero ospedaliero.

I farmaci antitussivi ed antidolorifici sono eventualmente utili per placare la tosse e per alleggerire il dolore. Prima di intraprendere questo tipo di trattamento sintomatico, tuttavia, è fondamentale consultare il medico .

Farmaci per la cura della Polmonite batterica

La polmonite batterica si tratta con farmaci antibiotici ad azione mirata contro un determinato microorganismo, oppure ad ampio spettro, nel caso in cui non si conosca la tipologia di patogeno responsabile della malattia.

Fra gli antibiotici che si possono impiegare nel trattamento della polmonite batterica, ritroviamo:

Polmoniti gravi, complicate o che non rispondono al trattamento antibiotico

La scelta del tipo di antibiotico da utilizzare dipende da diversi fattori, fra cui la gravità della malattia. In presenza di infezioni gravi e/o che non rispondono al trattamento con un singolo farmaco antibiotico, il medico o lo specialista possono decidere di intervenire somministrando una combinazione di diversi antibiotici.

Trattamento della polmonite da Mycoplasma pneumoniae

Il Mycoplasma pneumoniae è un batterio considerato fra i principali responsabili delle polmoniti atipiche primarie. Si caratterizza per l'assenza della parete cellulare; per tale ragione, quando l'agente eziologico della polmonite è identificabile in questo batterio, sarà necessario ricorrere all'uso di antibiotici che espletino la loro azione senza agire a livello del peptidoglicano (componente fondamentale della parete cellulare batterica). Difatti, nel trattamento delle polmoniti da Mycoplasma, i farmaci di prima scelta sono costituiti dai macrolidi, seguiti dai fluorochinoloni e infine dalle tetracicline.

Nelle polmoniti da Mycoplasma nei bambini, generalmente, il farmaco di prima scelta è rappresentato dall'azitromicina. Nel caso tale antibiotico non possa essere utilizzato o il batterio risulti resistente, è possibile ricorrere alla doxiciclina. Ad ogni modo, sarà il pediatra a stabilire la terapia più idonea caso per caso.

Per approfondire:

Farmaci per la cura della Polmonite fungina

La polmonite provocata da infezioni fungine deve essere trattata con la somministrazione di farmaci antimicotici efficaci nei confronti del patogeno responsabile della malattia. Anche in questo caso, la scelta del farmaco andrà fatta dal medico sulla base del tipo e della gravità dell'infezione, oltre che in funzione dello stato di salute generale del paziente.

Fra gli antifungini che si possono utilizzare, ricordiamo:

Gli antimicotici azolici (come, ad esempio, il voriconazolo);

(come, ad esempio, il voriconazolo); L' amfotericina B ;

; Le echinocandine (come, ad esempio, la caspofungina o caspofungin).

Farmaci per la cura della Polmonite virale

Nelle polmoniti di origine virale, normalmente, si consiglia al paziente di stare a riposo e di assumere molti liquidi. A ciò si può aggiungere un trattamento sintomatico per alleviare la sintomatologia. La somministrazione di farmaci antivirali non sempre è efficace nel debellare il patogeno, per questo il loro impiego non è di routine. Tuttavia, in alcuni casi di polmonite virale è possibile che il medico o lo specialista prescrivano comunque la somministrazione di specifici farmaci antivirali.

Trattamento sintomatico della Polmonite

Per ottenere sollievo della sintomatologia della polmonite, il medico o lo specialista possono prescrivere al paziente una terapia farmacologica a base di farmaci che possano essere utili per contrastare dolori, febbre e tosse. In questo contesto, è possibile ricorrere all'uso di:

Paracetamolo : principio attivo dalla spiccata azione antipiretica, il paracetamolo è utile per contrastare la febbre associata alla polmonite. Possiede anche un certo potere analgesico.

: principio attivo dalla spiccata azione antipiretica, il paracetamolo è utile per contrastare la febbre associata alla polmonite. Possiede anche un certo potere analgesico. Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): possono essere utili nel contrastare infiammazione e dolore grazie al loro meccanismo d'azione.

(FANS): possono essere utili nel contrastare infiammazione e dolore grazie al loro meccanismo d'azione. Farmaci antitussivi: possono essere utili per alleviare il sintomo tosse, ma vanno usati con parsimonia e solo ed esclusivamente se è il medico a consigliarlo.

Naturalmente, nonostante i sopra citati farmaci possano essere utili e nonostante molti di essi possano essere liberamente acquistati senza ricetta medica, il loro impiego deve essere fatto solo se consigliato dal medico o dallo specialista.

NOTA BENE Quanto riportato in questo articolo ha un fine puramente informativo e non intende sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto per la cura della polmonite. Come ribadito più volte, spetta al medico o allo specialista scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura. Si raccomanda, pertanto, di attenersi sempre alle indicazioni fornite da queste figure sanitarie e, in caso di dubbi, di rivolgersi nuovamente ad esse.

