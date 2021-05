I polipi nasali sono escrescenze carnose della mucosa del naso . Il più delle volte, i polipi originano in entrambe le narici, ostacolando in modo più o meno significativo il flusso respiratorio.

In alcuni casi i polipi nasali insorgono senza cause apparenti; in altri, invece, si sviluppano come conseguenza di processi infiammatori . Possono altresì svilupparsi durante infezioni nasali o sinusiti per poi scomparire con la risoluzione dell'infezione, oppure possono formarsi in maniera lenta e permanere.

Farmaci per la Cura dei Polipi Nasali

Il trattamento farmacologico dei polipi nasali prevede, solitamente, la somministrazione di farmaci corticosteroidi per via locale (spray nasali) o per via orale. Chiaramente, la terapia di questo tipo deve essere fatta solo se prescritta dal medico e comunque sotto il suo controllo. Fra i principi attivi corticosteroidi che si possono impiegare in questi casi, ricordiamo:

Il mometasone ;

; Il beclometasone.

In alcuni casi potrebbe rivelarsi utile l'aerosolterapia con flunisolide.

L'uso di farmaci per il trattamento dei polipi nasali è utile soprattutto quando questi sono di piccole dimensioni e non ostruiscono marcatamente il flusso respiratorio. Nel caso in cui i polipi siano particolarmente grandi ed ostacolino la respirazione potrebbe, invece, essere necessario il ricorso alla rimozione chirurgica.