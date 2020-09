Il pidocchio del cuoio capelluto, invece, vive sul capo localizzandosi nella zona della nuca e nelle zone dietro le orecchie e sulle tempie. Questo tipo di pidocchio è diffuso soprattutto nei bambini in età scolare.

Il pidocchio del pube, generalmente, si trasmette attraverso i rapporti sessuali, ma il contagio può avvenire anche in maniera indiretta, per esempio, attraverso peli rimasti su lenzuola, abiti, asciugamani o perfino sul sedile del WC. Inoltre, il pidocchio del pube - oltre alla zona inguinale e perianale - può infestare anche ciglia e sopracciglia .

La trasmissione dell'infestazione da pidocchi avviene per contatto diretto (compresi i rapporti sessuali) con persone già infestate e/o tramite l'utilizzo promiscuo di oggetti personali (pettini, spazzole, cappelli, ecc.) appartenenti ad individui affetti da pediculosi.

Inoltre, il pidocchio degli abiti può essere vettore di agenti eziologici di gravi malattie infettive , quali la febbre delle trincee, la febbre ricorrente epidemica e il tifo esantematico. Tuttavia, queste patologie sono diffuse perlopiù nei paesi meno sviluppati in cui le condizioni igieniche sono decisamente scarse.

I sintomi della pediculosi variano in funzione del tipo e della sede dell'infestazione, ma prurito e irritazione sono comuni a tutte le forme di pediculosi.

I pidocchi per nutrirsi del sangue dell'ospite ne pungono la cute iniettando così la loro saliva . La saliva rilasciata dalla puntura dell'insetto provoca piccole lesioni cutanee accompagnate da fastidio, irritazione e soprattutto un intenso, continuo e fastidioso prurito . Questo spinge l'ospite a grattarsi, favorendo così la comparsa di lesioni da grattamento. La formazione di queste lesioni può favorire l'insorgenza di sovrainfezioni batteriche che, a loro volta, possono causare follicoliti , foruncolosi e piaghe cutanee (questo fenomeno avviene soprattutto nelle infestazioni da pidocchi del corpo).

Farmaci per Eliminare i Pidocchi

I principi attivi che vengono utilizzati per eliminare i pidocchi possiedono proprietà antiparassitarie e insetticide e/o sono in grado di generare un ambiente che risulti svaforevole per la loro crescita e sopravvivenza.

Più precisamente, i principi attivi utili in questo senso rientrano nella composizione di lozioni, gel, creme, schiume o shampoo da applicare sulla zona interessata dall'infestazione.

NOTA BENE Di seguito sono riportati i prodotti maggiormente impiegati nel trattamento delle infestazioni da pidocchi (sia del capo, che del pube e del corpo); tuttavia, le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo. Spetta, infatti, al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato ed alla sua risposta alla cura.

Piretroidi Sintetici

I piretroidi sono molecole di origine sintetica aventi struttura chimica analoga a quella del piretro, un insetticida naturale che si estrae da alcune piante appartenenti alla famiglia delle Asteraceae. Questi farmaci sono disponibili sotto forma di shampoo, schiuma cutanea, polvere, gel, emulsione cutanea e lozione.

Fra i piretroidi utilizzati ritroviamo la D-fenotrina e la tetrametrina che possono trovarsi anche in associaizoen all'interno delle preparazioni per l'eliminazione delel infestazioni da pidocchi.

Altri Prodotti

In commercio è possibile reperire diversi prodotti - in forma di shampoo, lozioni, spray, ecc. - che si possono usare per creare un ambiente sfavorevole ai pidocchi in maniera tale da eliminare quelli già presenti o prevenire nuove infestazioni.

All'interno di tali prodotti è possibile trovare oli ed oli essenziali di diverso tipo, come ad esempio, olio di Neem, olio essenziale di melaleuca (Tea Tree Oil), olio di andiroba, oli essenziali di geranio e di lavanda.

In alcuni prodotti è altresì possibile ritrovare fra i componenti oli minerali, anch'essi in grado di creare un ambiente sfavorevole per i l'insediamento dei pidocchi. Un esempio di questo tipo di oli è dato dall'olio oligodecene.

Trattamenti Complementari: Pettini per i Pidocchi del Capo

Per il trattamento dei pidocchi del cuoio capelluto si possono utilizzare particolari pettini a denti molto stretti. Il pettine deve essere passato nei capelli umidi ed è in grado di rimuovere dai capelli sia le uova, sia i pidocchi adulti.

Sul mercato sono anche disponibili dei pettini elettrici che devono essere utilizzati sui capelli asciutti. Questi pettini emettono un suono quando incontrano un pidocchio adulto e lo uccidono attraverso una piccola scarica elettrica (non percepita dall'ospite). Di contro, i pettini elettrici non sono in grado di uccidere le uova (dette lendini), ma solamente gli esemplari adulti.

Ad ogni modo, l'utilizzo del solo pettine non è efficace nell'eliminare completamente l'infestazione, perciò deve essere affiancato da un'adeguata terapia con prodotti antiparassitari o insetticidi.

NOTA BENE Per prevenire l'insorgenza di nuove infestazioni non è sufficiente l'utilizzo dei farmaci. Infatti, è necessario lavare tutti gli indumenti, gli asciugamani e le lenzuola ad alte temperature (non inferiori ai 60°C), utilizzando un normale detersivo, perborato di sodio o prodotti a base di piretroidi. Nel caso dei pidocchi del cuoio capelluto, un trattamento analogo a quello appena descritto deve essere effettuato per spazzole e pettini, che devono essere trattati con prodotti antiparassitari e acqua calda a 60-70°C per almeno 15 minuti.

Concludiamo ricordando ancora una volta di consultare il medico prima di utilizzare prodotti di qualsivoglia tipo per l'eliminazione dei pidocchi.