Da ricordare che le piaghe da decubito non possono regredire spontaneamente: i sussidi terapeutici sono infatti indispensabili per la guarigione delle ferite e per abbattere il rischio di complicanze.

Di seguito sono riportate le classi di farmaci maggiormente impiegate nella terapia contro le piaghe da decubito, ed alcuni esempi di specialità farmacologiche; spetta al medico scegliere il principio attivo e la posologia più indicati per il paziente, in base alla gravità della malattia, allo stato di salute del malato e alla sua risposta alla cura:

Sussidi terapeutici per il controllo del dolore: le piaghe da decubito sono dolorose e fastidiosissime, perciò un trattamento farmacologico a base di FANS ed analgesici ad applicazione locale può costituire un ottimo ausilio per dare sollievo al paziente

Ibuprofen (es. Brufen, Moment, Subitene): assumere per os da 200 a 400 mg di principio attivo (compresse, bustine effervescenti) ogni 4-6 ore, al bisogno. In alcuni casi, l'analgesico può essere assunto anche per via endovenosa alla posologia di 400-800 mg ogni 6 ore, in base alla necessità.

Naproxene (es. Aleve, Naprosyn, Prexan, Naprius): indicativamente, per ridurre il dolore associato alle piaghe da decubito, assumere 250-500 mg di naproxene o 275-550 mg di naproxene sodico per via orale, due volte al giorno. Per la dose di mantenimento, è possibile aumentare il dosaggio fino a 1500 mg di naproxene o a 1650 mg di naproxene sodico, frazionati in due dosi, per un periodo di sei mesi.

Lidocaina (es. Xylocaina, Lidofast, Luan CHIR): si tratta di un anestetico ad applicazione locale, largamente utilizzato in terapia per ridurre il dolore associato alle piaghe da decubito. Spesso è formulato insieme a steroidi come l'idrocostisone (es. Proctosedyl), utile per potenziare l'effetto antinfiammatorio. La lidocaina è spesso associata anche con la prilocaina (es. Emla).

Antibiotici e disinfettanti: da utilizzare esclusivamente in caso di accertata infezione batterica nel contesto delle piaghe da decubito: le ferite umide o non pulite accuratamente possono infatti divenire un ottimo terreno di coltura per i batteri, che possono creare un danno ancor maggiore.

La scelta dell'antibiotico più adatto dipende dal patogeno implicato nell'infezione.

Nano cristalli d'argento (es. Katoxyn Spray): sostanza disinfettante (antisettica). La somministrazione di questi attivi è indicata per sfavorire la formazione di corpi necrotici e fibrina, oltre a creare un equilibrio della carica batterica, riducendo pertanto la frequenza di medicazione delle ferite (piaghe da decubito, eritema da pannolino, ustioni, macerazione della pelle ecc.).

Becaplermin (es. Regranex gel): indicato per il trattamento delle ulcere nell'ambito delle piaghe da decubito; si tratta di un fattore di crescita ricombinante piastrinico, utilizzato anche e soprattutto per la cura delle ulcere diabetiche. Il farmaco non è ammesso in Italia.

Cadexomero iodico (es. lodosorb): sostanza cicatrizzante indicata per velocizzare la rimarginazione della ferita nel contesto delle piaghe da decubito. Il potere battericida del farmaco è potenziato dalla presenza dello iodio. Il trattamento con questo farmaco è indicato per evitare la cronicizzazione della piaga e per riattivare i meccanismi di riparazione dei tessuti danneggiati dalle piaghe da decubito.

Rilassanti muscolari: inibiscono gli spasmi muscolari e favoriscono la guarigione delle ferite da decubito, che possono essere accentuate dalle contrazioni involontarie dei muscoli.

Diazepam es. (Micropam, Ansiolin, Diazepam FN, Valium, Diazepam, Valpinax): indicativamente, assumere 2-10 mg di farmaco 3-4 volte al giorno per via orale; in alternativa, somministrare il principio attivo per via endovenosa o intramuscolare alla posologia di 5-10 mg in 3-4 ore, al bisogno. Questa posologia è indicata per ridurre gli spasmi muscolari nel contesto delle piaghe da decubito.

Dantrolene (es. Dantrium): iniziare la terapia per contrastare gli spasmi con una dose di 25 mg, da assumere una volta al giorno per 7 giorni; proseguire assumendo la stessa dose 3 volte al giorno per 7 giorni. La terza settimana, proseguire la terapia con 50 mg, da assumere 3 volte al giorno per altri 7 giorni. Durante la quarta settimana è possibile aumentare la dose fino a 100 mg, tre volte al giorno. Consultare il medico: il dantrolene non viene utilizzato come farmaco di prima linea per ridurre gli spasmi muscolari nel contesto delle piaghe da decubito.

Tizanidina (es. Sirdalud, Navizan): indicativamente, assumere 4 mg per os, una volta al giorno. Eventualmente, ripetere la somministrazione ogni 6-8 ore, fino ad un massimo di tre dosi nelle 24 ore. È possibile incrementare la dose di 1-2 mg ogni 4-7 gg, fino ad ottenimento della risposta terapeutica desiderata. Non superare i 36 mg al giorno e i 12 mg per ogni singola dose. Consultare sempre il medico prima di assumere questo farmaco.

Baclofen (es. Baclofene MYL, Lioresal): iniziare ad assumere il farmaco per via orale alla dose di 5 mg, tre volte al giorno per 3 gg. Proseguire con 10 mg, 3 volte al giorno per altri 3 gg; aumentare la posologia di 5 mg per altre due settimane. La dose di mantenimento prevede di assumere 40-80 mg di farmaco al giorno. Il principio attivo può essere assunto anche per via intratecale.

Rimedi naturali per trattare le piaghe da decubito: in alcuni pazienti, le piaghe da decubito non costituiscono una vera e propria preoccupazione, perché poco profonde e di facile rimarginazione. In tal caso, è possibile ricorrere alla terapia naturale, applicando sulla cute unguenti, creme, oli, spray o talchi utili per velocizzare la rimarginazione delle ferite, per nutrire la pelle e sfiammare la parte lesa. Di seguito, alcuni esempi:

Amido di mais e ossido di zinco: le loro proprietà astringenti, lenitive ed antipruriginose sono indicate per trattare le piaghe da decubito, specie quelle che suppurano.

Oleolito d'iperico (Hypericum perforatum): droga naturale di prima linea per il trattamento delle piaghe da decubito di lieve entità. Il fitocomplesso è costituito soprattutto da iperforina (antibiotico naturale) ed ipericina (utilissima per sfiammare). L'iperico trova indicazione come cicatrizzante delle ferite. Si raccomanda di coprire con una garza sterile o con una benda la parte trattata con l'oleolito d'iperico: la droga, infatti, potrebbe creare fotosensibilizzazione della pelle.

Aloe vera (aloe vera gel): per il trattamento delle piaghe da decubito, l'applicazione topica di prodotti formulati con aloe vera risulta indicata per merito delle proprietà riepitelizzanti, antinfiammatorie e rinfrescanti, utili per dare una piacevole sensazione di sollievo immediatamente dopo l'applicazione sulla piaga.

Per approfondimenti: vedi l'articolo sui rimedi naturali per le piaghe da decubito