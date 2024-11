Terapia pertosse: quali farmaci si usano? Come si cura?

La trasmissione avviene da persona a persona per via aerea attraverso l'emissione di drolplets di saliva infetti da parte degli individui affetti dalla malattia.

Il sintomo tipico è rappresentato dalla tosse che si manifesta dapprima in forma lieve e in associazione a sintomi analoghi a quelli di comuni affezioni respiratorie (ad esempio, naso che sola, congestione nasale , occhi arrossati e lacrimanti, febbre lieve , ecc.), per poi peggiorare gradualmente nell'arco di un paio di settimane. Con l'evolversi della malattia, gli attacchi si fanno sempre più frequenti, violenti e incontrollati. Fra un colpo di tosse e l'altro, mentre inspira, il paziente può emettere una sorta di rantolo o rumore caratteristico noto come "urlo della pertosse".

Farmaci e trattamento: come si cura la pertosse?

Cosa prendere per la pertosse?

La cura della pertosse consiste nella somministrazione di farmaci antibiotici dal momento che l'agente causale è riconducibile ad un'infezione batterica.

In particolare, ad essere abitualmente utilizzati in terapia sono gli antibiotici macrolidi, fra cui ricordiamo:

Eritromicina : è il capostipite di questa classe di antibiotici che può essere utilizzato anche nei bambini di età superiore ai 2 anni, naturalmente negli opportuni dosaggi che saranno stabiliti dal medico;

: è il capostipite di questa classe di antibiotici che può essere utilizzato anche nei bambini di età superiore ai 2 anni, naturalmente negli opportuni dosaggi che saranno stabiliti dal medico; Azitromicina : è l'antibiotico generalmente impiegato anche nei bambini con meno di un anno di età che soffrono di pertosse;

: è l'antibiotico generalmente impiegato anche nei bambini con meno di un anno di età che soffrono di pertosse; Claritromicina: non è raccomandata in neonati e bambini, ma potrebbe essere prescritta in pazienti adulti.

Affinché possa ridurre la severità della malattia, la terapia antibiotica andrebbe somministrata entro pochi giorni dall'inizio dei sintomi. Più nel dettaglio, il trattamento precoce dovrebbe essere iniziato entro sette giorni dall'esordio dei sintomi. In alcuni casi, il medico può decidere di iniziare il trattamento sulla base del sospetto clinico senza attendere i risultati dei test per la conferma di diagnosi, poiché potrebbe essere necessario troppo tempo. Ad ogni modo, tale decisione sarà presa dal medico, dal pediatra o dallo specialista che ha in cura il paziente.

Nei pazienti per i quali non è possibile ricorrere all'uso di macrolidi - ad esempio, a causa di intolleranze o fenomeni di ipersensibilità - il medico può decidere di ricorrere alla somministrazione dell'associazione trimetoprim/sulfametoxazolo (anche nota come cotrimossazolo).

Il paziente affetto da pertosse, se necessario, verrà ospedalizzato per ricevere, oltre al trattamento antibiotico, tutte le terapie di supporto necessarie.

Eventuali altre terapie farmacologiche sintomatiche potranno essere prescritte dal medico, dal pediatra o dallo specialista qualora lo ritengano opportuno e necessario.

I farmaci contro la tosse sono utili?

In presenza di pertosse, i farmaci contro la tosse non sono generalmente raccomandati in quanto non si rivelano particolarmente utili.

Nei bambini, questa tipologia di farmaci va evitata. Per il controllo degli attacchi di tosse può essere invece utile cercare di evitare o ridurre al minimo tutti i trigger noti per scatenare l'attacco, ad esempio: pianto, temperature fredde, uso dell'abbassalingua, ecc.