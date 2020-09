Il patereccio è un'infiammazione di origine infettiva che interessa le estremità delle dita di mani e piedi . L'infiammazione può coinvolgere sia le strutture più superficiali del dito, sia quelle più profonde. Infatti, esistono tre differenti tipologie di patereccio: il patereccio superficiale, quello sottocutaneo e quello profondo. Il patereccio solitamente si presenta in forma acuta, ma, in alcuni casi, può anche cronicizzare.

Può essere provocato anche da infezioni micotiche sostenute da Candida albicans . I microorganismi che scatenano la risposta infiammatoria - quindi l'insorgenza del patereccio - vivono normalmente sulla nostra cute , oppure possono essere trasportati dalla saliva e penetrano nelle dita attraverso piccole lesioni, come graffi o punture. Il mangiarsi le unghie o succhiarsi le dita, il contatto frequente con saponi o sostanze chimiche aggressive e le unghie incarnite aumentano il rischio d'insorgenza del patereccio. Il patereccio cronico può essere provocato anche da preesistenti patologie sistemiche, come il diabete mellito . Inoltre, i pazienti con compromissione del sistema immunitario sono esposti a un maggior rischio di sviluppare l'infezione.

I sintomi del patereccio consistono nei tipici segni di una risposta infiammatoria, cioè in: rossore, calore, dolore e gonfiore della zona interessata (in questo caso, del dito). Altri sintomi che possono insorgere sono edema, formazione di pus, flemmone, flittene, formazione di vescicole e alterazioni delle unghie.

In casi gravi, l'infezione può diffondersi anche alle strutture più profonde del dito, causando patologie come tenosinoviti o artriti.

Nei pazienti immunocompromessi e nei pazienti che trascurano l'infiammazione, inoltre, si può assistere ad una diffusione dell'infezione in altre aree dell'organismo e/o nella circolazione sanguigna (in quest'ultimo caso, si parla, perciò, di setticemia).

Le informazioni sui Patereccio - Farmaci e Cura del Patereccio non intendono sostituire il rapporto diretto tra professionista della salute e paziente. Consultare sempre il proprio medico curante e/o lo specialista prima di assumere Patereccio - Farmaci e Cura del Patereccio.